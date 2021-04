“Kịch bản” để du lịch Cửa Lò thu hút hơn 3 triệu lượt khách

Biển Cửa Lò (Nghệ An).

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hàng kế hoạch về tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2021. Theo đó, năm 2021, mục tiêu Cửa Lò sẽ đón và phục vụ 3.150.000 lượt khách (tăng 42,5% so với năm 2020). Trong đó, có 1.610.000 lượt khách lưu trú (tăng 46% so với năm 2020).

Doanh thu du lịch Cửa Lò năm nay ước đạt 3.360 tỷ đồng (tăng 47,7% so với năm 2020).

Để hiện thực hóa các con số "ấn tượng" đó, hiện tỉnh Nghệ An nói chung và TX Cửa Lò nói riêng đã lên kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch, thương mại trong suốt mùa du lịch như: Tổ chức họp báo, phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Nghệ An trong đó có du lịch Cửa Lò; tổ chức Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2021; tổ chức các giải thể thao cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp quốc gia; tổ chức các Hội chợ thương mại, chợ đêm gắn với quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu của tỉnh Nghệ An; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu trong năm du lịch.

Đồng thời tổ chức quảng bá du lịch Cửa Lò tại các thị trường trọng điểm gắn với kế hoạch xúc tiến, quảng bá của tỉnh trong cả nước và quốc tế; tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch, đặc biệt là các điểm đến du lịch của Cửa Lò tạo điểm nhấn độc đáo, ấn tượng, nhằm thu hút du khách.

Cùng với đó, tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá trọng tâm: Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Nghệ An, các điểm du lịch mới, sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch Cửa Lò; tuyên truyền về việc xây dựng môi trường du lịch Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách; tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nâng cao ý thức về văn hóa ứng xử, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện; tuyên truyền và cung cấp thông tin cho người dân và du khách; tuyên truyền về điểm nhấn du lịch Cửa Lò; tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu du lịch Cửa Lò; tuyên truyền khuyến cáo du khách không tham gia các hoạt động trái quy định.

Buổi làm việc giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò.

Trong 1 diễn biến liên quan, trước đó, vào chiều ngày 2/4, tại TX Cửa Lò, đoàn công tác của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch do ông Bùi Duy Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc giữa Trung tâm và UBND thị xã Cửa Lò.

Buổi làm việc, các bên đã bàn phương án, phối hợp và định hướng hợp tác trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch cũng như phối hợp tổ chức Tuần lễ quảng bá Du lịch - Thương mại gắn với kích cầu du lịch nội tỉnh 2021.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn