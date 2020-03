Nghệ An: Ki ốt cắt tóc bốc cháy lúc rạng sáng

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Nghệ An

Thông tin trên Báo Nghệ An, vào hồi 1h42 ngày 05/3/2020, một ki ốt cắt tóc kết hợp kinh doanh tạp hóa tại số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP.Vinh bất ngờ bốc cháy. Vụ việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lập tức điều 02 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, chữa cháy kịp thời, ngăn chặn cháy lan. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, không có người bên trong ki ốt.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do sự cố hệ thống điện.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, khoảng 9h ngày 3/3, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tiểu khu 10 khu vực Tà Lọt, Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và nhanh chóng lan rộng.

Đại Đoàn Kết đưa tin, do vụ cháy xảy ra vào thời điểm trưa nắng, cộng với thảm thực bì dày nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng tham gia chữa cháy phải sử dụng các bình chữa cháy vác vai, can nhựa chứa nước để chuyền lên trên cao; đồng thời sử dụng các máy bơm chuyền để phun nước dập lửa. Đến chiều tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên, đến khoảng 4h ngày 4/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại ở tiểu khu 10 khu vực Tà Lọt. Hàng trăm người gồm các lực lượng Công an, Kiểm lâm, Dân quân tự vệ, cùng người dân hai xã An Hảo tiếp tục được huy động để tham gia dập lửa.

Đến khoảng 10h ngày 4/3, vụ cháy rừng vực Tà Lọt, Núi Cấm, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, được dập tắt hoàn toàn.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật