Sét đánh chết 7 con bò trong cơn mưa dông

Ngày 4/3/2020, trao đổi với PV, ông Hà Lương Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh chết 7 con bò.

Sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 3/3/2020 tại khu Thang, xã Xuân Đài. Vào thời điểm trên, sét đánh chết 7 con bò của 4 gia đình gồm: gia đình ông Trần Văn Nho (3 con); ông Hà Văn Biển (2 con); ông Xa Văn Cương (1 con); ông Trần Văn Loan (1 con).

Cũng theo vị Phó Chủ tịch xã Xuân Đài, sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền xã Xuân Đài đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Tân Sơn để có phương án hỗ trợ người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 4/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, từ chiều nay mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

