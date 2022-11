Nghệ An: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Theo Cục quản lý thị trường Nghệ An, qua công tác kiểm tra, giám sát của Cục những ngày qua cho thấy nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn cục bộ tại một số thời điểm nhưng không có hiện tượng đóng cửa, ngừng bán hàng...

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân dễ dàng mua xăng, dầu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương Nghệ An cho biết, tính đến nay, trên địa bàn Nghệ An có 704 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó có 8 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu.

Thời điểm hiện tại nguồn cung ứng xăng dầu của hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ yếu qua một số doanh nghiệp chủ lực như: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Các đơn vị này cũng cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung cho thị trường liên tục trong thời gian tới.

Cục Quản lý thị trường Nghệ An làm việc với các đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngay trong chiều 14/11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu trên địa bàn, như Công ty Xăng dầu Nghệ An, công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Công ty Cp tập đoàn Thiên Minh Đức (TP. Vinh) và Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tiến Nhật (TX. Cửa Lò)

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường đang giám sát chặt chẽ việc bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán không có lý do theo quy định.

Qua kiểm tra, đến thời điểm này chưa xảy ra hiện tượng ngừng bán hàng sai quy định, đầu cơ găm hàng và tăng giá bán, tạo khan hiếm nguồn cung xăng, dầu. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại Nghệ An hiện vẫn đang đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho nhân dân, không có hiện tượng đóng cửa, ngừng bán hàng...

Tại buổi làm việc chiều nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều chia sẻ, mặc dù khó khăn về nguồn cung, nhưng đến thời điểm này cung ứng vẫn đầy đủ. Tại Công ty Xăng dầu Nghệ An, vẫn đáp ứng được từ 32.000 -33.000m3 xăng, dầu/tháng. Hiện tại, công ty đang tiếp tục cố gắng thương thảo với các đối tác để nhập tăng thêm khối lượng khoảng trên 20% lượng xăng, dầu cho địa bàn Nghệ An.

Ông Nguyễn Sỹ Văn – Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết, hiện nay, một số cây xăng, dầu trên địa bàn có thiếu nhưng chỉ cục bộ, tạm thời, chậm nhất là trong ngày chúng tôi sẽ cố gắng cung ứng kịp thời xăng, dầu cho các cửa hàng bán lẻ. Thời gian này, công ty nghiệm túc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó sẽ chủ động nguồn cung, đảm bảo cung cấp đủ nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty, hệ thống phân phối xăng dầu của công ty.

Tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, ông Trần Thanh Sơn – Phó Giám đốc công ty chia sẻ, hơn một tuần nay, do nguồn hàng các tỉnh trong Nam và ngoài Bắc khan hiếm dẫn đến lượng xe đổ xăng dầu tăng đột biến.

"Tổng khối lượng hàng dự trữ tại các cửa hàng và công ty liên tục bổ sung nguồn hàng dự trữ. Dù nguồn cung xăng, dầu trong nước đang hạn chế, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn song chúng tôi sẽ nỗ lực đáp ứng đủ nhu cầu nhiên liệu trên địa bàn tỉnh...”, ông Sơn nhấn mạnh.

Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An - Ông Nguyễn Văn Hường cho biết thêm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa xảy ra tình trạng khan hiếm xăng dầu. Việc thiếu hụt cục bộ, kể cả ở một vài cửa hàng sớm được khắc phục, không để kéo dài.

"Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Sở Công Thương Nghệ An làm việc với các doanh nghiệp đầu mối, phân phối yêu cầu cung ứng đầy đủ hàng, kịp thời cho các cửa hàng trong hệ thống của mình. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan hoạt động trên các tuyến biển, vùng biển để kiểm tra, giám sát trên các vùng biển của các cửa hàng xăng dầu và xử lý tương tự như đối với các cửa hàng trên bộ", ông Hường nói và cho biết, khi nhận được thông tin về cửa hàng xăng dầu ngừng bán, đóng cửa tạm thời… Sở Công Thương và Cục nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý, đảm bảo cung ứng liên tục xăng, dầu trên địa bàn Nghệ An để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay các thương nhân đầu mối vẫn đảm bảo cung ứng 58.000-62.000m3, cụ thể: Công ty Xăng dầu Nghệ An đáp ứng khoảng 32.000-33.000m3 xăng, dầu/tháng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đáp ứng khoảng 20.000-22.000m3 xăng, dầu/tháng; các thương nhân phân phối khác đáp ứng khoảng 6.000-7.000m3 xăng, dầu/tháng. Trong giai đoạn khó khăn chung hiện nay, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Nghệ An yêu cầu các thương nhân kinh doanh có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, duy trì hoạt động tại cửa hàng bán lẻ xăng, dầu.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương