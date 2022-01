Nghệ An không cấm công dân từ các địa phương có dịch về quê đón Tết

Người dân khai báo y tế. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 12/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin trên mạng xã hội, báo chí và dư luận về việc "Nghệ An cấm công dân của tỉnh từ các địa phương có dịch COVID-19 về quê vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022."

Ông Bùi Đình Long khẳng định Nghệ An không cấm công dân của tỉnh đang sống, làm việc ở ngoài tỉnh, kể cả từ các tỉnh có dịch bùng phát mạnh về quê vào dịp Tết. Tuy nhiên, tỉnh đề nghị công dân phải tuân thủ đúng quy định trong phòng, chống dịch.

Tỉnh Nghệ An coi việc công dân trở về quê vào dịp Tết là nhu cầu chính đáng, phù hợp với phong tục, tập quán, là tình cảm gia đình thiêng liêng.

Cũng tại buổi họp báo, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các sở, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể; trong đó có việc tổ chức phân công ứng trực, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế, thường xuyên cập nhật thông tin, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn.

Tỉnh yêu cầu người dân phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương và khuyến khích người dân làm xét nghiệm, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; đánh giá mức độ nguy cơ, điều chỉnh tăng cấp độ dịch, trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế các hoạt động tương ứng; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp sai phạm, lây lan COVID-19 thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương trong tỉnh, Nghệ An có số lượng lớn công dân đang sống, làm việc ở ngoài tỉnh, nhất là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, việc công dân trở về quê vào dịp Tết dự báo sẽ gây khó khăn cho các địa phương trong công tác phòng, chống dịch nếu công dân không tuân thủ nghiêm các quy định của địa phương và của ngành y tế./.

