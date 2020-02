Nghệ An: Khởi tố “yêu râu xanh” giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi

Trong tỉnh

Ngày 12-2, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Lương Văn Dậu (SN 1993, trú tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".