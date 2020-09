Nghệ An: Khởi tố vụ ông U70 dụ giỗ bé gái quan hệ tình dục

Trong tỉnh

Sáng 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1953), trú tại xóm Liên Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.