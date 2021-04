Nghệ An: Khởi tố, tạm giam 9 đối tượng vụ nam thanh niên bị 'chôn sống'

Sáng 5/4, Trung tá Phạm Thành Long - Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 9 bị can trong vụ “nam thiếu niên bị chôn sống dưới hố cát” gây xôn xao dư luận.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Kẻ cầm đầu Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú phường Trường Thi, TP Vinh).

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương được xác định là kẻ cầm đầu

8 đối tượng còn lại gồm: Hồ Trọng Khánh (SN 1995), Lê Nguyễn Hưng (SN 2004, cùng trú phường Trung Đô), Nguyễn Tiến Nam (SN 2003, trú xã Nghi Phú), Phùng Duy Ngọc Anh (SN 2003, trú huyện Nghi Lộc), Trần Mạnh Tài (SN 2001, trú phường Hưng Dũng), Võ Quang Hoàng (SN 2004, trú phường Đông Vĩnh), Hoàng Quang Thanh (SN 2004, trú phường Hưng Bình), Nguyễn Đình Huy (SN 2000, trú Hà Tĩnh).

Cùng với việc bị khởi tố, 9 đối tượng trên bị bắt tạm giam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Các đối tượng còn lại tại cơ quan công an

Công an thông tin, nguyên nhân dẫn đến việc nhóm đối tượng này đã bắt giữ V. rồi tra tấn được xác định là để đòi lại 2 chiếc xe máy mà trước đó V. đã thuê của nhóm này nhưng không trả.

Nguyễn Trọng Dương chỉ đạo đàn em đi tìm, bắt bằng được Nguyễn Quang V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để răn đe, đe dọa V. phải trả 2 chiếc xe máy trên.

Hình ảnh cắt trong đoạn clip gây phẫn nộ

Ngày 24/3, đàn em của Dương tìm thấy V. nên đã bắt giữ lại và đưa sang bãi cát ven sông xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tại đây, cả nhóm trói tay V. đánh đập rồi đào hố ép V. nằm dưới hố để vùi cát lại.

Nhận được thông tin, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã lập tức vào cuộc điều tra. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, công an đã làm rõ được 13 đối tượng liên quan trong vụ việc này và bắt giữ để điều tra làm rõ.

Công an sau đó cũng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu vụ việc là Nguyễn Trọng Dương khi đối tượng này đang ở Hà Nội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

