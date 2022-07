Nghệ An: Khởi tố nguyên giáo viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong tỉnh

Ngày 8-7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (40 tuổi, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Hòa Bình, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.