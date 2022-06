Nghệ An: Khởi tố đối tượng thu tiền bất chính của người dân

Your browser does not support the video tag.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiến hành điều tra cơ bản các lĩnh vực xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở, thời gian qua, qua công tác rà soát, điều tra cơ bản các lĩnh vực tài chính công, trong đó tập trung vào các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững (Chương trình 135), Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện dự án nhà văn hóa xóm Mó và xóm Đột Tân thuộc Chương trình 135 do UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp làm chủ đầu tư có dấu hiệu tội phạm. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp đã tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ (Nguồn Video: Công an tỉnh Nghệ An).

Tác giả: Hiếu Trung (th)

Nguồn tin: tuoitrethudo.com.vn