Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam một nữ chủ tịch xã

Trưa 18/10, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí về vụ việc nêu trên. Theo đó, sáng cùng ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981) - Chủ tịch UBND xã Khai Sơn và bà Phan Thị Hoài cán bộ Địa chính - Nông nghiệp xã Khai Sơn.

Sáng 18/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Khai Sơn và một thuộc cấp (Ảnh: N.P).

"Sáng nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện có báo cáo với huyện thống nhất chủ trương về việc thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với hai người nói trên để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra", lãnh đạo huyện Anh Sơn cho biết.

Cũng theo lãnh đạo huyện Anh Sơn, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bà Phan Thị Hoài bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ".

UBND xã Khai Sơn, nơi bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh đang đương chức Chủ tịch UBND xã bị Công an huyện Anh Sơn (Ảnh: N.P).

Được biết, số tiền sai phạm liên quan đến chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2020 lên đến cả trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí