Nghệ An kêu gọi tình nguyện chi viện cho tâm dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Trong thư kêu gọi, PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực lớn của lực lượng y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã làm rất tốt, rất hiệu quả trong công tác phòng chống, điều trị dịch bệnh Covid-19. Nhờ sức mạnh và sự nỗ lực tổng hợp ấy, Nghệ An đã trải qua những thời khắc gian nan, nguy hiểm trước dịch bệnh, nhưng cơ bản đều được xử lý tốt. Điển hình đó là kiểm soát, truy vết, điều trị tốt... luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Lãnh đạo ngành y tế Nghệ An nhấn mạnh, một số tỉnh, thành như Bắc Giang, Bắc Ninh... dịch bệnh đang diễn ra hết sức gay go, phức tạp. Tại các điểm nóng này, lực lượng y tế đang phải làm việc cật lực, kiệt sức để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Với vai trò là người đứng đầu ngành, Giám đốc Sở Y tế mạnh dạn kêu gọi lực lượng ngành y tế tỉnh Nghệ An, kể cả những người đã nghỉ hưu có chuyên môn tốt, đủ điều kiện về sức khỏe hãy tham gia, hỗ trợ, tình nguyện vào các điểm nóng, tâm dịch để cùng các đồng nghiệp sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Dương Đình Chỉnh thiết tha kêu gọi các chiến sĩ ngành y tế tỉnh Nghệ An tình nguyện lên đường vào các ổ dịch để giúp sức cho đồng nghiệp, cho nhân dân. Và cho rằng đó không chỉ là tình thương hoạn nạn, sẻ chia của cả một dân tộc trước những nỗi đau, dịch dã, mà còn là trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim người mặc áo Blouse trắng. Đó là sự quả cảm và cần kíp, đó là danh dự và tự hào cho không riêng mỗi bản thân, mà cho cả ngành và cả cộng đồng.

Trong diễn biến phức tạp tại các ổ dịch, khi hàng triệu con tim cứ dồn về với những hình ảnh kiệt sức của đội ngũ y tế. Lúc này là lúc cần chi viện, tăng sức để củng cố trận địa, tiếp tục chống và diệt giặc dịch. Trong khó khăn gian khổ, bản thân cán bộ ngành y tế phải đau với nỗi đau mệt mỏi, vất vả, kiệt sức mà đồng nghiệp đang phải gồng gánh. Hơn lúc nào hết, lực lượng y tế cần nhận thấy trách nhiệm của bản thân, sự gánh vác kịp thời, cần thiết để dịch được đẩy lùi, nhân dân mạnh khỏe, ngành y tế mới an tâm, mới tự hào về sứ mệnh cao cả khi khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi.

