Nghệ An: Hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh được các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ

Theo đó, trong tháng 12/2021, các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh Nghệ An đã được các cơ quan báo chí thông tin, cập nhật đầy đủ, trong đó: Hoạt động thăm và làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã được các cơ quan báo chí thông, tuyên truyền đậm nét. Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí đã đăng, phát thông tin kịp thời, đầy đủ về: Các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; đánh giá, xếp loại, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 tại các đơn vị, địa phương; Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của các sở, ban, ngành.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 01/2022” vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông Nghệ An tổ chức vào chiều (7/1)

Một số nội dung, chủ đề trong tháng 12/2021 được các cơ quan báo chí quan tâm thông tin, tuyên truyền, như: Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; hoạt động trong dịp Lễ Giáng sinh năm 2021; kỳ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam…

Trên lĩnh vực kinh tế, một số nội dung đã được các cơ quan báo chí quan tâm, tuyên truyền: Biểu dương các điển hình, các mô hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh; kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương; nhấn mạnh những nỗ lực đạt được của ngành nông nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong sản xuất, nuôi trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương; thông tin các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện công việc phục vụ người dân đón tết Nguyên đán. Chuẩn bị các giải pháp hỗ trợ người dân, công nhân lao động đón tết Nguyên đán 2022.

Nghệ An đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô JuTeng có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1

Đồng thời, phản ánh thị trường chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi sinh hoạt xã hội chuyển biến tích cực. Nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực dịp cuối năm và tết Nguyên đán. Ngoài ra, thông tin về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 của các lĩnh vực, các ngành, các địa phương...

Các cơ quan báo chí tiếp tục tham gia tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, phản ánh tình trạng dự án treo, tình trạng chậm tiến độ của một số công trình, tình trạng ô nhiệm môi trường do rác thải sinh hoạt tại một số địa phương. Phản ánh môt số vụ việc có dấu hiệu sai phạm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, một số vụ việc khác, như: Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trong xảy ra tại Công ty Việt Á, hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can Giám đốc và Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Cơ quan điều tra khởi tố nguyên Phó Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã được các cơ quan báo chí thông tin, được dư luận quan tâm.

Nghệ An tổ chức tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 cho học sinh THCS trên địa bàn TP. Vinh

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch” trong tháng 12/2021 trên địa bàn Nghệ An cũng được các cơ quan báo chí quan tâm thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện...

Đáng chú ý, thông tin tại Hội nghị trên cho biết, trong tháng 12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã xây dựng 03 báo cáo tổng hợp 14 nội dung báo chí phản ánh. Tham mưu cho Thường trực ra 08 văn bản xử lý 08 vấn đề báo chí nêu. Đến hết ngày 03/01/2022, ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 07 văn bản báo cáo kết quả xử lý 08 vấn đề báo nêu của các đơn vị, địa phương. Theo kết quả tổng hợp từ các báo cáo có 05 vấn đề báo nêu đúng, 01 vấn đề quá thời hạn trả lời, 02 vấn đề đang được chỉ đạo.

