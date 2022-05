Nghệ An hoàn thành chương trình năm học phù hợp thực tiễn

Trường THPT tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn để các nhà trường, địa phương chủ động phương án hoàn thành chương trình năm học. Trong đó, ưu tiên bảo đảm kiến thức, kỹ năng, bàn giao chất lượng các cấp học nhưng không gây áp lực cho học sinh, giáo viên.

Không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên

Đầu tháng 5, Trường Tiểu học Thông Thụ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) cơ bản hoàn thành chương trình dạy học các môn. Thời gian này, nhà trường rà soát, luyện tập nội dung kiến thức cho học sinh và phụ đạo thêm cho các em yếu. Theo thầy Tăng Xuân Sơn - Hiệu trưởng nhà trường, đầu năm học 2021 - 2022, trên địa bàn huyện Quế Phong bùng phát dịch Covid-19, toàn trường phải chuyển sang dạy học trực tuyến trong 3 tuần. Là trường biên giới với 100% học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc dạy học trực tuyến không đạt hiệu quả cao. Nhưng sau khi dịch bệnh ổn định, nhà trường tận dụng thời gian vàng dạy học trực tiếp theo chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT cũng như hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An. Nhờ vậy, tiến độ chương trình được đẩy kịp như kế hoạch ban đầu.

“Hiện kiến thức các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Khoa học, Lịch sử, Địa lý... đã hoàn thành và duy trì ôn tập. Thời điểm này, chúng tôi tăng cường các hoạt động trải nghiệm, bổ sung nội dung giảm tải trước đó và cho học sinh tham gia sân chơi trí tuệ như: Olympic Toán học, Tiếng Anh qua mạng Internet, thi trạng nguyên Tiếng Việt... Đặc biệt tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích đuối nước và các kỹ năng bảo vệ bản thân khác cho học sinh. Qua đó hướng đến mục tiêu học sinh đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, tăng cường tiếng Việt, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn”, thầy Tăng Xuân Sơn nói.

Trường Tiểu học Nghi Tân (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cũng bước sang tuần 32, theo kế hoạch sẽ hoàn thành chương trình năm học sau 3 tuần nữa. Kể từ khi ổn định dạy học trực tiếp từ đầu tháng 4 đến nay, nhà trường tổ chức dạy học 10 buổi/tuần với số lượng tối đa là 35 tiết. Qua đó bảo đảm tiến độ chương trình cũng như rà soát kiến thức, bổ sung cho học sinh bị hổng trong thời gian học trực tuyến.

Cô Hoàng Thị Trâm Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học này chúng tôi có một số tuần bị gián đoạn dạy học trực tiếp và chuyển sang online. Tuy nhiên, chất lượng không đạt được như mục tiêu, nhất là với học sinh lớp 1 hoặc những em điều kiện học trực tuyến hạn chế. Vì thế, dù kiến thức các môn học cơ bản hoàn thành, nhưng nhà trường tập trung ôn tập, củng cố, đan xen hoạt động trải nghiệm, vui chơi. Dự kiến đến tuần 34, chúng tôi mới tiến hành kiểm tra, đánh giá cuối năm để không tạo áp lực cho học sinh và giáo viên”.

Qua trao đổi, ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò cho biết: Phòng lưu ý các trường kiểm tra đánh giá không tạo áp lực cho học sinh. Việc ra đề cuối năm phải đúng trọng tâm, thực hiện chương trình giảm tải theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng với bậc mầm non, trước đây dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6 nhưng hiện nay phòng kết thúc chương trình trước 10/6 và tổng kết năm học trước 15/6, bởi thời tiết vào hè, nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Các trường mầm non ưu tiên trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Ảnh: TG

Giao nhà trường chủ động

Con Cuông là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Nghệ An và năm học này cũng có nhiều thời gian gián đoạn việc dạy học do dịch bệnh, nhưng chương trình học vẫn bảo đảm theo kế hoạch từ đầu năm. Ông Nguyễn Thanh An - Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: Nhờ chủ động và linh hoạt triển khai song song các hình thức dạy học nên kế hoạch của các trường vẫn đảm bảo lộ trình. Cụ thể, bậc THCS đến nay đang tổ chức thi học kỳ II, thời gian tới sẽ tập trung cho khối 9 ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Còn bậc tiểu học và mầm non cũng hoàn thành chương trình trước 31/5. Dự kiến trong tuần đầu của tháng 6, các bậc học trên toàn huyện sẽ tổ chức tổng kết năm học.

So với các địa phương trong tỉnh, thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu có thời gian học trực tuyến kéo dài nhất. Đặc biệt là bậc tiểu học của TP Vinh chỉ có thời gian dạy học trực tiếp là 2 tháng/9 tháng năm học. Vì thế, từ đầu tháng 4, khi toàn bộ học sinh trở lại trường, thành phố đã nhanh chóng thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú.

Theo cô Lê Thị Hồng Lam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Thi (TP Vinh), thời điểm này các năm học trước nhà trường đã chuẩn bị kiểm tra, khảo sát cuối kỳ cho học sinh. Tuy nhiên, năm nay, theo kế hoạch của thành phố, năm học 2021 - 2022 sẽ kết thúc trước ngày 10/6 nên trường sẽ kéo dài thời gian ôn tập để bổ sung kiến thức cho học sinh, bù đắp vào thời gian các em học trực tuyến.

Ở bậc mầm non, hiện theo kế hoạch của các nhà trường, TP Vinh dự kiến sẽ kết thúc năm học trước ngày 30/6. Cô Nguyễn Thị Hồng Giang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Dũng 1 (TP Vinh) thông tin thêm: “Nhà trường quan tâm đến trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Bậc mầm non có những đặc thù riêng so với phổ thông, là những nội dung giáo dục theo thời gian biểu, nếu đã qua đi thì không thể dạy lại được. Ví dụ chủ đề về mùa trong năm phải gắn với trực quan sinh động, vì thế chúng tôi đã cố gắng quay clip hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà. Hiện giáo viên chắt lọc các nội dung thực sự cần thiết, cốt lõi để dạy cho trẻ. Mục tiêu khi trẻ vào lớp 1 có đủ tự tin và có nền tảng tốt”.

Trên toàn tỉnh, kế hoạch năm học của cấp THCS và THPT cơ bản bảo đảm lộ trình, khi học sinh được tiêm vắc-xin và duy trì việc dạy học trực tiếp khá đầy đủ. Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An, học sinh trung học sẽ kết thúc năm học trước ngày 25/5. Sau thời điểm này, các nhà trường sẽ dành thời gian để tổ chức ôn thi cho học sinh thi vào lớp 10 hoặc thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Nguyễn Thế Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện Hưng Nguyên) trao đổi: “Học sinh lớp 12 sẽ trải qua hai đợt thi thử, đợt 1 vào 6 - 7/5 và đợt 2 sẽ tổ chức vào ngày 22 - 23/5 theo đề thi thử chung của toàn tỉnh. Nhà trường lấy kết quả này để đánh giá cuối năm cho học sinh. Nhà trường cũng dự kiến sau khi kết thúc năm học sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT cho khối 12 đến cuối tháng 6. Lịch ôn tập mỗi môn thi tốt nghiệp là 6 buổi, riêng môn Toán là 8 buổi, bảo đảm kiến thức cho các em bước vào kỳ thi quan trọng”.

Theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, ngành sẽ sớm có hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường, phòng GD&ĐT về kế hoạch kết thúc năm học 2021 - 2022. Tuy nhiên, không có lịch cứng áp dụng chung toàn tỉnh. Thay vào đó, các địa phương, nhà trường tùy tiến độ chương trình thực tế và đặc điểm cấp học để chủ động trong quá trình thực hiện. Việc tổng kết năm học có thể theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt từ đầu năm, hoặc linh hoạt kéo dài, nhưng không quá ngày 15/6.

