Nghệ An hỏa tốc mở lại các khu cách ly tập trung đón người dân về quê

25,75% dân số trên 18 tuổi ở Nghệ An được tiêm vắc xin mũi 1 Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 6-10, Nghệ An đang cách ly, theo dõi cho hơn 22.500 người, trong đó cách ly tập trung tại tuyến tỉnh và tuyến huyện hơn 4.100 người. Đến nay, Nghệ An đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho 597.169 người trên 18 tuổi (đạt 25,75%) và có hơn 90.400 người tiêm đủ 2 mũi. Lũy kế bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An là 1.877 bệnh nhân, trong đó có 1.788 người ra viện, 19 người tử vong và hiện đang điều trị cho 80 bệnh nhân.