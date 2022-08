Nghệ An: Hàng loạt trường THPT đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao

Một trong 2 đơn vị giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 100%.

Theo báo cáo mới đây của Sở KH&ĐT Nghệ An về hoạt động giải ngân nguồn vốn trên địa bàn của các Sở ban ngành.

Qua đó, tính đến ngày 20/8/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 27,65%; nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 33,95%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đạt 39,2%.

Điều bất ngờ, một số chủ đầu tư là các THPT trên địa bàn lại có tỷ lệ giải ngân rất cao (trên 70%). Trong đó như: Trường THPT Nghi Lộc 3, Trường THPT Quỳ Hợp 3 đến nay đã đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 100%. Hay, Trường THPT Yên Thành 2 (98,33%), Trường THPT Cửa Lò (97,14%), Trường THPT Đô Lương 3 (93,33%), Trường THPT Mường Quạ (71,3%)…

Cũng theo báo cáo, ngoài các trường THPT trên, nằm trong "Top" giải ngân đạt tỷ lệ cao chỉ hiếm hoi có 1 số Sở, ban, gành như: Chi cục Phát triển nông thôn (86,13%), Sở Giao thông Vận tải (73,71%).

Trước đó, tính đến tháng 7/2022, lãnh đạo Tỉnh cũng đã "bêu tên" 20 Sở, ban ngành ở Nghệ An vẫn chưa giải ngân bất cứ đồng nào (0 đồng). Đáng chú ý là đơn vị: Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Sở Thông tin & Truyền thông, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Tây Bắc Nghệ An, Công ty TNHH Thuỷ lợi Phủ Quỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường THPT Đô Lương 3, Trường THPT Thanh Chương 3, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ, Trường Đại học Y khoa Vinh.

Một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công rất thấp.

Bên cạnh đó, dù đã quá nửa năm 2022, tuy nhiên các đơn vị trên mới chỉ giải ngân 0 đồng. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư rà soát và báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, khả năng giải ngân khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Đối với các dự án dự kiến không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công được giao, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh, điều chuyển gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn