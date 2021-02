Nghệ An, Hà Tĩnh: Trấn áp tội phạm buôn bán ma túy, pháo nổ

Để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giúp người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã lên kế hoạch, tăng cường lực lượng chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm gian lận thương mại, buôn bán ma túy, pháo nổ…

Công an Hà Tĩnh bắt nhiều vụ vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển pháo nổ.

Với nhiệm vụ quản lý 164 km biên giới, tiếp giáp với hai tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn (nước bạn Lào), những ngày cận Tết, lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh luôn sẵn sàng 100% quân số, duy trì nghiêm tuần tra, kiểm soát biên giới, chủ động tấn công các loại tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Gần đây nhất là vào ngày 13/1, tại KM 58, quốc lộ 8A, thuộc địa phận huyện Hương Sơn, lực lượng do Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh thành công Chuyên án HT 1220, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Nam, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, thu giữ 8kg ketamine, 3kg ma túy dạng đá.

Thượng tá Phan Duy Vỵ, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Kế hoạch này cũng đã được triển khai đến tận cán bộ chiến sỹ, các trạm, các tổ đội công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Những ngày áp tết Nguyên đán cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại, trà trộn hàng giả, hàng nhái tiêu thụ để thu lợi bất chính. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Đồng thời, tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo có nhiều ý kiến xung quanh việc cho phép hay không cho phép sử dụng pháo trong dịp Tết này. Trước thực tế đó, lực lượng công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc Nghị định 137 của Chính phủ. Cùng với đó là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vi phạm. Đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ gần 200 vụ vi vi phạm pháp luật về pháo.

Cũng là tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào (468 km), ngoài các đồn, trạm, lực lượng biên phòng Nghệ An đã thành lập 56 chốt cố định và 11 chốt cơ động sẵn sàng phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tấn công tội phạm, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép. Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, nhằm quản lý, bảo vệ tốt đường biên cột mốc, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán tàng trữ pháo, gian lận thương mại… trong dịp Tết, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng chuyên trách dọc khắp tuyến biên giới đất liền, bờ biển. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với lực lượng chung đường biên giới 3 tỉnh của nước bạn Lào trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm.

"Chúng tôi đã tổ chức các lực lượng chuyên trách điều tra xác minh và tập trung vào đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần làm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp trước trong và sau Tết. Trong đó, đặc biệt là ngăn ngừa lượng ma túy thẩm lậu từ biên giới từ Lào qua địa bàn Nghệ An để trung chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ", Đại tá Dương Hồng Hải cho biết thêm.

Thống kê cho thấy từ đầu năm 2020 đến ngày 25/1/2021, bộ đội biên phòng Nghệ An chủ trì phát hiện, bắt giữ 49 vụ buôn bán các chất ma túy, với 46 bánh heroin, hơn 72.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 219 kg ma túy tổng hợp. Đồng thời phối hợp lực lượng Công an, cảnh sát biển bắt giữ 73 vụ với 101 đối tượng; thu 85 bánh heroin, 67 kg ma túy dạng hồng phiến và các loại ma túy khác./.

Tác giả: Huy Nam

Nguồn tin: Báo VOV