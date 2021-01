Nghệ An, Hà Tĩnh siết chặt kiểm dịch COVID-19 ở biên giới

Tư trang của hành khách đi từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đều được phun khử trùng - Ảnh: DOÃN HÒA

Hà Tĩnh kiên quyết ngăn chặn người vượt biên trái phép

Dự báo hàng ngàn lao động từ Lào trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các lực lượng biên phòng, hải quan và công an các địa phương Hà Tĩnh đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Thượng tá Võ Tiến Nghị - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh - nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là vừa bảo vệ biên giới, vừa chống dịch hiệu quả. Công dân qua cửa khẩu Cầu Treo đều được đưa đi cách ly theo quy định.

Biên phòng Hà Tĩnh đang duy trì 25 tổ, chốt với 303 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới dài gần 165km giáp với Lào để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

"Ở các chốt kiểm soát này, các chiến sĩ gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi, nhiệt độ xuống thấp, thiếu thốn về dụng cụ sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, với tinh thần 'chống dịch như chống giặc', các chiến sĩ đều ứng trực với tinh thần cao nhất, kiên quyết ngăn chặn người vượt biên trái phép", thượng tá Nghị nói.

Người dân đi qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và cách ly theo quy định - Ảnh: DOÃN HÒA

Các đồn biên phòng Hà Tĩnh cũng hỗ trợ lực lượng biên phòng tỉnh Bolykhamxay, Lào các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19; xây dựng hệ thống đường, tu sửa doanh trại.

Ông Lê Văn Hạnh - phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cho biết: "Trung bình mỗi ngày cửa khẩu Cầu Treo có khoảng 200 phương tiện xuất nhập cảnh. Có trường hợp người dân chui vào hầm xe khách để trốn cách ly, chúng tôi đã kịp thời phát hiện đưa đi cách ly và xử lý theo đúng quy định".

Từ tháng 3-2020 đến nay, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, biên phòng Hà Tĩnh đã làm thủ tục nhập cảnh và đưa đi cách ly tại các địa phương gần 18.300 người.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bố trí thêm một tổ tuần tra cơ động gồm 10 người để kiểm soát. Tổ này sẽ tuần tra bằng xe máy 24/24h trên các đường mòn, lối mở, đường dân sinh hai bên cánh gà cửa khẩu để kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, nhập cư trái phép.

Trời rét, các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đốt củi để sưởi ấm trong đêm ở chốt phòng dịch COVID-19 - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An: Nắm lao động làm việc ở nước ngoài

Thượng tá Nguyễn Thế Hùng - chính trị viên Đồn biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An - cho biết: "Đoạn biên giới do đơn vị quản lý rất dài, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn có thể qua lại, phải thắt chặt để chống các hiện tượng nhập cư trái phép. Trong đó vai trò của quần chúng nhân dân là vô cùng quan trọng".

Theo thượng tá Hùng, từ đầu thời điểm dịch COVID-19, đơn vị luôn đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Các vụ việc xuất nhập cảnh trái phép do đơn vị phát hiện, bắt giữ thời gian qua đều nhờ nguồn tin nhân dân trình báo.

Một nhóm thiện nguyện mang chăn tặng chốt phòng chống dịch COVID-19 của các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trong những ngày nhiệt độ xuống thấp - Ảnh: THÀNH VINH

Thượng tá Hồ Quyết Thắng - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An - cho biết biên phòng Nghệ An đang duy trì 26 chốt với 212 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Từ tháng 3-2020 đến nay, biên phòng Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 99 vụ với 189 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, phạt vi phạm hành chính 87 vụ/140 người, khởi tố 3 vụ/3 bị can có hành vi tổ chức, đưa đón người xuất, nhập cảnh qua biên giới.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nghệ An, thời gian qua có gần 14.000 công dân Nghệ An từ nước ngoài về do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đều được cách ly đúng quy định nên tình hình dịch được kiểm soát tốt.

Đáng lưu ý hiện nay là qua thống kê, có khoảng 4.000 người dân quê Nghệ An đang sinh sống, làm việc ở Lào. Dự báo số người từ Lào về quê tiếp tục tăng trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Nghệ An đã xây dựng phương án mở các cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, để tiếp nhận, ăn, nghỉ, sinh hoạt cho người cách ly đủ 14 ngày.

Các địa phương cũng được giao thống kê người đi lao động ở Thái Lan, Lào để tuyên truyền đến các gia đình các quy định phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn việc con em họ vượt biên trái phép về nước.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ