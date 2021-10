Nghệ An ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 từ các tỉnh miền Nam về

Ngày 7/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, từ 18h ngày 6/10 đến 6h ngày 7/10), Tỉnh này ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại Tp.Vinh. Tất cả bệnh nhân đều là công dân từ miền Nam về, đã được cách ly từ trước.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

Bệnh nhân N.T.T., nữ, sinh năm 1992, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Người này từ Tp.Hồ Chí Minh về Nghệ An bằng xe máy ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung Đại học Vinh cơ sở II và được lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/10, chị T. được lấy lại mẫu đơn gửi CDC, tối cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 vào ngày 31/8/2021, hiện tại sức khỏe bình thường, không có triệu chứng.

Bệnh nhân Đ.V.T., nam, sinh năm 2001, trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Người này từ tỉnh Đồng Nai về Nghệ An bằng xe máy ngày 4/10. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung Đại học Vinh cơ sở II và được lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/10, anh T. được lấy lại mẫu đơn gửi CDC, tối cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 vào ngày 26/8/2021, hiện tại sức khỏe bình thường, không có triệu chứng.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.892 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: Tp.Vinh 655 ca, Yên Thành 199 ca, Diễn Châu 194 ca, Quỳnh Lưu 148 ca, Cửa Lò 133 ca, Nam Đàn 89 ca, Nghi Lộc 79 ca, Hưng Nguyên 64 ca, Kỳ Sơn 62 ca, Quế Phong 52 ca, Đô Lương 43 ca, Tương Dương 29 ca, Nghĩa Đàn 27 ca, Tân Kỳ 24 ca, Hoàng Mai 22 ca, Thanh Chương 17 ca, Con Cuông 16 ca, Anh Sơn 15 ca, Quỳ Hợp 17 ca, Thái Hòa 6 ca, Quỳ Châu 1 ca.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 1.789 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong 19 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 84 bệnh nhân.

Về công tác xét nghiệm, trong 12 giờ qua tiếp nhận 3.721 mẫu; đã có kết quả xét nghiệm 3.201 mẫu, phát hiện 2 ca dương tính (đã thông báo), đang chờ kết quả 520 mẫu.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Trong những ngày qua, mặc dù tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch nhưng thực tế hiện nay, số lượng công dân từ các tỉnh, thành phía Nam tự phát trở về quê tăng đột biến. Do điều kiện của tỉnh còn khó khăn nên Nghệ An đã quyết định điều chỉnh các biện pháp, tích cực, chủ động tổ chức đón công dân để thích ứng với tình hình mới.

Theo báo cáo từ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, trong 3 ngày (từ ngày 4/10-6/10) đã có 6.740 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê bằng xe máy. Trong đó, có 2.870 người là công dân Nghệ An, 3.870 người công dân các tỉnh, thành phía Bắc.

Để công tác đón công dân tự phát về quê được an toàn, chu đáo, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương. Tổ công tác gồm 12 người, do ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm tổ trưởng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam về quê.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam về quê với mức 500.000 đồng/người.

Đối tượng là công nhân lao động người Nghệ An làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, không vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, gia đình là hộ nghèo, cận nghèo...

Người lao động liên hệ với các tổ công tác của công đoàn tại các điểm cách ly, hoặc công đoàn cấp huyện, hoặc số điện thoại Liên đoàn Lao động tỉnh: 0375037037, 0919.742.006 để được tư vấn, hỗ trợ.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn