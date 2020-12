Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Trong chương trình làm việc tại Hội nghị lần thứ 3 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nghe và cho ý kiến vào tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác cải cách hành chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Hội nghị do Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 ước đạt 4,45%. Nghệ An đứng thứ 19/63 địa phương về tốc độ tăng trưởng GRDP và nằm trong nhóm 25 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 4%, đứng thứ 4/14 tỉnh miền Trung. Khu vực nông, lâm, thủy sản vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt (tăng 5,06%).

Trong bối cảnh khó khăn cùng với việc thực hiện nhiều chính sách về thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước thực hiện 15.991 tỷ đồng, đạt 105,1% dự toán, bằng 96,3% so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 78.847 tỷ đồng, tăng 12,35% so với năm 2019.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung cải thiện, tăng cường công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tích cực hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư như: xây dựng bảng giá đất Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 2020-2024; sửa đổi chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tỉnh,...

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 75 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.798,03 tỷ đồng; điều chỉnh 92 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 26 dự án (tăng 7.173,01 tỷ đồng). Đã thành lập mới 1.716 doanh nghiệp, tăng 4,44% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 568 doanh nghiệp, tăng 0,9% so cùng kỳ năm 2019.

Riêng, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng các phương án nhưng dựa vào dự báo tình hình trong năm tới nên UBND tỉnh quyết định phương án xây dựng tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8,5%; thu ngân sách đạt 14.032 tỷ đồng (giảm so với năm 2020), trong tổng mục tiêu của cả nhiệm kỳ là từ 26.000-30.000 tỷ đồng rất khó để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị các địa phương cùng với tỉnh cùng nỗ lực, phấn đấu để dành được mục tiêu cả nhiệm kỳ trong bối cảnh năm đầu của nhiệm kỳ rất khó khăn. Bên cạnh đó, kết quả đầu tư chưa xứng với tiềm năng, đây chính là nhiệm vụ UBND tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Quan điểm khi thu hút đầu tư vào tỉnh là thực hiện ưu đãi chung, tỉnh không có nhiều ưu đãi riêng so với các tỉnh thành khác mà thay đổi thái đội tiếp cận nhà đầu tư, đồng hành với các nhà đầu tư từ khi tìm hiểu, khảo sát đến triển khai và đi vào vận hành dự án để mang lại hiệu quả thực sự.

