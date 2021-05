Nghệ An dự kiến nâng diện tích KKT Đông Nam lên 70.000 ha

Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Thông tin từ Báo Nghệ An, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai lập quy hoạch tỉnh.

Cụ thể, tỉnh dự kiến tích hợp mở rộng không gian khu kinh tế (KKT) tăng thêm khoảng 50.000 ha, đất quy hoạch khu công nghiệp (KCN) tăng thêm khoảng 10.000 ha. Với mục tiêu này, Nghệ An sẽ nâng tổng diện tích khu kinh tế thành 70.000 ha và đất quy hoạch các KCN thành 15.000 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung hoàn thiện bổ sung, sửa đổi các ưu đãi về hỗ trợ trợ đầu tư, giá tiền thuê đất cho nhà đầu tư mang tính cạnh tranh; sửa đổi các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại Chương trình xúc tiến, chia sẻ cơ hội đầu tư vào Nghệ An với các nhà đầu tư Đài Loan mới đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các nhà đầu tư Đài Loan tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng, sản xuất các loại vật liệu mới thân thiện với môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.

Thời gian vừa qua, các hoạt động đầu tư vào các KCN, KKT tại Nghệ An ghi nhận sự sôi động.

Hồi tháng 3/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án KCN WHA Industrial Zone 1- Nghệ An cho CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An.

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017 với mục tiêu đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, KCN công nghệ cao và khu đô thị. Giai đoạn 2017 - 2020, nhà đầu tư đã triển khai đầu tư xây dựng và cơ bản hoàn thành phân khu 1 của dự án với diện tích 143,5 ha.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Công ty TNHH Công nghiệp Chính Xác Goertek Vina thuộc Tập đoàn Goertek Technology Co.,Limited (Hong Kong) đã khởi công dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện.

Dự án này được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 10/2020 với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu USD.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 40 ha, thuộc Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Hay hồi tháng 1/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án tại KCN VSIP Nghệ An cho Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam.

Dự án có tổng diện tích là 43 ha với tổng mức đầu tư 4.635 tỷ đồng, tương đương 200 triệu USD. Dự kiến, đến tháng 12/2022, dự án sẽ đi vào sản xuất chính thức. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thu hút khoảng 15.000 lao động (trong đó khoảng 14.000 lao động trong nước và 1.000 lao động nước ngoài).

Tác giả: Hoàng Huy

Nguồn tin: Kinh tế Chứng khoán Việt Nam