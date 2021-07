Nghệ An dự kiến hoàn thành GPMB cao tốc Bắc Nam trong tháng 8/2021

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km thuộc Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên (trong đó đoạn qua đất nông nghiệp khoảng 79,31 km (90%), đoạn qua đất khu dân cư khoảng 8,53 km (10%), dự kiến số hộ tái định cư khoảng 606 hộ).

Sở TN&MT Nghệ An cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc bồi thường GPMB của dự án đã đạt được kết quả tích cực, UBND các huyện đã GPMB được khoảng 81/87,84 km (Đất nông nghiệp đã bàn giao 78,15/79,31 km, đạt 98,54%; đất ở, đất vườn đã bàn giao 2,85/8,53 km, đạt 33,41%).

Theo Sở TN&MT Nghệ An, khó khăn vướng mắc lớn nhất trong công tác bồi thường GPMB hiện nay là việc xác định nguồn gốc đất để xây dựng phương án bồi thường GPMB cho các hộ có đất ở, đất vườn, công tác triển khai xây dựng các khu tái định cư chưa kịp thời và ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến tiến độ triển khai của các địa phương thời gian qua bị chững lại.

Trao đổi với Nhadautu.vn, Ông Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho hay, tiến độ GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số vướng mắc trong công tác giao đất cho các hộ dân (bốc thăm, chọn ngày) xây nhà để chuyển ra khỏi vùng dự án.

Theo ông An, đến nay, Nghệ An đã giải phóng được gần 95% mặt bằng dự án, và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2021.

Ông Trần Hữu Hải – quyền Giám đốc Ban Quản lý dự 6 (Bộ GTVT) cho biết, Ban Quản lý dự án 6 đã chuyển kinh phí cho các huyện hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó vốn bố trí năm 2021 là 250 tỷ đồng (Nghi Sơn - Diễn Châu: 170 tỷ đồng; Diễn Châu - Bãi Vọt: 80 tỷ đồng) để triển khai công tác bồi thường GPMB của dự án.

Hiện, công tác GPMB của hai Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt chỉ còn một số vướng mắc trong việc tái định cư cho người dân và việc di chuyển đường điện cao thế. “Chúng tôi đang phối hợp với tỉnh Nghệ An, nhà thầu thi công cố gắng hoàn thành công tác GPMB phần còn lại trong thời gian sớm nhất”, ông Hải nói.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án xây dựng quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.

Trước mắt, trong giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thi công dự án trong khoảng 2 năm.

Trong khi đó, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư là hơn 5.090 tỷ đồng, phần nhà nước tham gia hơn 6.067 tỷ đồng.

Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô gồm 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao bề rộng nền đường 32,25m. Thời gian thực hiện của dự án là 3 năm. Thời gian thu phí và vận hành khai thác dự kiến là hơn 16 năm.

