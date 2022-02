Nghệ An dự kiến có thêm Khu công nghiệp VSIP II tại huyện Diễn Châu

Sáng 25/2, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới Singapore, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HDNĐ tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp.

Singapore hiện là một trong những quốc gia có nhà đầu tư vào Việt Nam đứng tốp đầu về số dự án và số vốn đăng ký. Năm 2015, VSIP đầu tư vào Nghệ An Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ (VSIP Nghệ An). Hiện nay, Singapore là 1 trong 14 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhà đầu tư vào Nghệ An và đứng thứ 3 về số vốn, có 3 dự án với 203,39 triệu USD.

Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đang tiếp lãnh đạo tập đoàn Sembcorp (Ảnh: V.S)

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao kết quả đầu tư của VSIP vào Nghệ An. Đây là nền tảng rất quan trọng để phát triển, đặc biệt là thu hút đầu tư. Trong suốt quá trình đó, chính quyền Nghệ An luôn sát cánh cùng VSIP để giải quyết các vấn đề liên quan. Dự kiến theo lộ trình, quý III/2022, VSIP Nghệ An sẽ lấp đầy giai đoạn 1 và bắt đầu tiến hành đầu tư khu đô thị.

VSIP cũng đang triển khai thủ tục xin cấp phép dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn KCN VSIP II sẽ sớm hình thành để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn vào địa bàn Nghệ An; đồng thời nhấn mạnh mô hình xây dựng khu công nghiệp của VSIP là kinh nghiệm quý giá cho Nghệ An trong quá trình xây dựng các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đồng tình cao với chiến lược tới đây của tập đoàn là đầu tư các khu công nghiệp xanh, thông minh, phát triển bền vững; điều này phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Nghệ An và xu thế toàn cầu.

Hiện tại, hạ tầng trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện, dự kiến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hà Nội đến Nghệ An sẽ được hoàn thành vào năm 2024. Tỉnh cũng đang tập trung để tiến tới xây dựng cảng biển nước sâu có thể đón tàu 10 vạn tấn; mở thêm đường băng số 2, mở rộng nhà ga, đồng thời có thêm ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Cùng với đó, Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả cho nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị, VSIP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh để sớm thực hiện Dự án VSIP Nghệ An II nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhất là nhà đầu tư lớn, có công nghệ sạch, công nghệ cao phù hợp với định hướng của VSIP và của tỉnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng đồng tình cao với quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp là quan tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; khẳng định đây là nền tảng rất quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh. Hiện nay, Nghệ An đang tập trung và có chiến lược riêng chăm lo cho phong trào khởi nghiệp; qua đó, mong muốn VSIP tham gia để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, cũng như phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nghệ An.

Cùng với đó, liên quan đến chiến lược phát triển bền vững của VSIP, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị tập đoàn lựa chọn Nghệ An để hình thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực. Theo tinh thần Nghị quyết số 26, Bộ Chính trị xác định xây dựng Nghệ An thành trung tâm giáo dục, đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; đồng thời trên địa bàn có 6 trường đại học, 15 trường cao đẳng, 70 trường trung cấp có thể đáp ứng công tác đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn Tập đoàn Sembcorp của Singapore và Becamex IDC Corp của Việt Nam đã đầu tư vào tỉnh, qua đó, đóng góp quan trọng cho sự phát triển, đặc biệt là phát triển công nghiệp của Nghệ An; đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa các bên sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mời ngài Kelvin Teo - Giám đốc điều hành Sembcorp Development, kiêm Chủ tịch Tập đoàn VSIP, cũng như lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp sang thăm Nghệ An.

Ngài Kelvin Teo vui vẻ nhận lời sang thăm, làm việc tại Nghệ An trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ những ấn tượng rất tốt đẹp khi đến làm việc tại Nghệ An, đặc biệt là TP. Vinh trong thời gian trước.

