Nghệ An: Dự án xây dựng không phép bị kiểm tra và được “bỏ qua” sai phạm?

Xây dựng không phép để chống thu hồi đất?

Như chúng tôi đã phản ánh trong bài viết: “Nghệ An: UBND tỉnh có “ưu ái” cho doanh nghiệp liên tục vi phạm về tiến độ?” cho hay, Dự án Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS-XD 757 tại phường Bến Thủy, TP Vinh do Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Kiểm định xây dựng công trình (có địa chỉ tại 30 Hồ Qúy Ly, khối 13, phường Bến Thủy, TP Vinh) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000102 ngày 14/9/2011 (tiến độ hoàn thành tháng 3/2013).

Nhiều lần vi phạm về tiến độ, được “ưu ái” gia hạn, giãn tiến độ tới 4 lần nhưng đến nay dự án vẫn là bãi đất hoang.

Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3296/QĐ.UBND-CNXD ngày 22/8/2011. Theo quy hoạch, diện tích xây dựng công trình là 318,0m2, mật độ xây dựng 36,7%. Các hạng mục công trình gồm: nhà làm việc 5 tầng, diện tích xây dựng 164,0m2, nhà thí nghiệm 2 tầng, diện tích 136,50m2, ga ra, cổng phụ. Tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỉ đồng.

Được chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch là thế nhưng sau đó, chủ đầu tư đã không đẩy nhanh các tủ tục về đất đai, xây dựng, nhiều năm vẫn là bãi đất hoang hóa. Vào ngày 5/7/2017, dự án được cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CH 537738 với diện tích 859,1 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ.

Sau khi được giao đất, Cty CP tư vấn Thiết kế và Kiểm định xây dựng công trình (gọi tắt là CTCP Thiết kế và Kiểm định) do bà Lê Thị Thủy Ngân làm đại diện pháp luật cũng không chịu tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành xây dựng đưa vào hoạt động. Tính đến thời điểm 2017, dự án đã quá tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư là 4 năm.

Sau 2 lần cho phép gia hạn tiến độ, 1 lần giản tiến độ nhưng chủ đầu tư không thực hiện, ngày 16/11/2021, Sở KH&ĐT tiếp tục cho phép dự án điều chỉnh GCNĐT thêm 18 tháng, nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống.

Ngày 8/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5937/QĐ-UBND cho phép dự án Trung tâm thí nghiệm VLXD LAS-XD 757 gia hạn thời gian hoàn thành đưa vào hoạt động trước ngày 31/3/2019. Tuy nhiên 15 tháng sau đó, chủ đầu tư vẫn không chấp hành, tiếp tục “ngâm” dự án, đất đai hoang hóa.

Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng để không bị thu hồi dự án, CTCP Thiết kế và Kiểm định đã âm thầm cho công nhân thi công đổ trộm hàng chục cột trụ bê tông cốt thép. Hạng mục xây dựng không phép nằm tại vị trí số 2, nhà thí nghiệm 2 tầng, diện tích 136,50m2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3296/QĐ.UBND-CNXD ngày 22/8/2011.

Vì sao Phó Chủ tịch phường Bến Thủy “bỏ qua” sai phạm?

Khi phát hiện việc xây dựng không phép, ngày 09/08/2019, Đoàn kiểm tra của phường Bến Thủy gồm các ông Nguyễn Khắc Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường, ông Trần Quốc Sỹ công chức địa chính, ông Lê Đức Hùng Đội quy tắc đô thị đã đến hiện trường lập “Biên bản kiểm tra hiện trạng” trước sự chứng kiến của bà Lê Thị Thủy Ngân – giám đốc Cty.

Để không bị thu hồi dự án, CTCP Thiết kế và Kiểm định đã đổ 12 cột trụ bê tông cốt thép nhưng không bị xử lý.

Tại biên bản kiểm tra hiện trạng số 51/BB-KTHT ghi nhận: “Tại thời điểm kiểm tra Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Kiểm định xây dựng công trình (đại diện là bà Lê Thị Thủy Ngân) đang tiến hành xây dựng các trụ móng bê tông cốt thép khi chưa có giấy phép xây dựng công trình”.

Theo quy định, sau khi lập “biên bản kiểm tra hiện trạng” thì Phó Chủ tịch phường Bến Thủy Nguyễn Khắc Khánh phải tiếp tục lập “biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm” rồi chuyển hồ sơ lên UBND TP Vinh ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên không hiểu vì lí do gì, ông Khánh đã “bỏ qua” không làm các bước tiếp theo. Vì vậy “biên bản kiểm tra hiện trạng” bị ngâm tại UBND phường Bến Thủy từ đó cho tới nay.

Việc không lập biên bản vi phạm, không chuyển hồ sơ lên UBND TP Vinh của ông Khánh có dấu hiệu cố ý làm trái, bao che cho hành vi vi phạm của CTCP Thiết kế và Kiểm định. Do không bị xử phạt cho nên đến nay, hậu quả vẫn chưa được khắc phục, dự án vẫn chưa được cấp phép xây dựng.

Việc không xử lý vi phạm của CTCP Thiết kế và Kiểm định của Phó Chủ tịch phường Bến Thủy Nguyễn Khắc Khánh khiến dư luận đặt dấu hỏi hoài nghi về tiêu cực, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Một người dân tại phường Bến Thủy nói: “Vì sao người dân chỉ cần xây một vài hạng mục nhỏ không có GPXD sẽ bị xử phạt ngay, trong khi đó Cty này đổ đến 12 trụ móng bê tông cốt thép trên diện tích vài trăm m2 lại không bị lập biên bản vi phạm, chuyển lên UBND TP Vinh để xử phạt? Trong khi đó lỗi này có thể bị xử phạt hàng chục triệu đồng”.

Sau khi lập “biên bản kiểm tra hiện trạng” với hành vi xây dựng không có giấy phép, PCT phường Bến Thủy Nguyễn Khắc Khánh đã không chuyển hồ sơ lên UBND TP Vinh mà “ngâm” tại phường.

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp đến UBND phường Bến Thủy nhưng không thể gặp được ông Nguyễn Khắc Khánh, gọi điện, nhắn tin nhiều lần cũng không nhận được hồi âm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết: Sau khi cho anh em kiểm tra lại dự án thì được biết thì tại thời điểm năm 2019, phường Bến Thủy có kiểm tra, lập biên bản nhưng không chuyển lên cho nên phòng Quản lý đô thị thành phố không nắm được. Đến năm 2021 thì anh em có đi kiểm tra theo công vụ thì cũng phát hiện nhưng tại thời điểm này, nhà đầu tư đã thay đổi cổ đông.

Làm việc với anh cổ đông mới thì họ bảo đó là vi phạm của cổ đông cũ nên cũng khó xử lý. Hiện tại những vi phạm tại Dự án Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS-XD 757 phường Bến Thủy đã quá thời hiệu xử phạt, chỉ bắt họ tháo dỡ thôi. Tôi sẽ chỉ đạo an hem yêu cầu họ tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Nếu họ cố tình không làm thì sẽ cưỡng chế.

Căn cứ theo khoản 5 điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, mức xử phạt khi tổ chức thi công trình không có giấy phép xây dựng như sau: Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau: a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này; b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị; c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. Ngoài mức phạt tiền trên, theo Khoản 11 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, người có hành vi xây dựng nhà không phép sẽ bị áp dụng biện khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm nếu mà hành vi vi phạm đã kết thúc.

Tác giả: Thục Anh - Việt Phương

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn