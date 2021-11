Nghệ An: Dự án Toyota Thái Hòa sau nhiều năm vẫn nằm "trên giấy"

Vào tháng 3/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ sửa chữa bảo hành xe Toyota tại phường Long Sơn, TX Thái Hòa (Dự án Toyota Thái Hòa) do Công ty CP Toyota Sông Lam, có địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh làm chủ đầu tư. Công ty CP Toyota Sông Lam do ông Phùng Bá Ngọc làm Người đại diện pháp luật và ông Nguyễn Đình Hy là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Dự án Toyota Thái Hòa.

Dự án Toyota Thái Hòa được triển khai trên diện tích 5.000 m2 với tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng và thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ được khởi công vào quý 2/2019 và hoàn thành đưa vào sử dụng Qúy 2/2020.

Tuy nhiên, trải qua thời gian nhiều năm, dự án được đầu tư gần 30 tỷ đồng trên vẫn đang nằm trên… “giấy”.

Qua quan sát của PV Tài chính doanh nghiệp, sau nhiều năm, Dự án Toyota Thái Hòa vẫn là bãi đất trống. Dù dự án nằm ở vị trí đắc địa ngay sát Quốc lộ 48 thuộc trung tâm Thị xã nhưng đang để cỏ mọc um tùm do nhà đầu tư nhiều năm không thi công thêm bất cứ hạng mục nào.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phan Văn Thục, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng TX Thái Hòa - Cán bộ Tổ hỗ trợ thực hiện dự án Toyota Thái Hòa cho hay: “Do đang vướng mắc đến công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay, dự án Toyota Thái Hòa vẫn chưa triển khai thi công được. Hiện vẫn còn 3 hộ gia đình cá nhân và 2 hộ đứng tên cho tập thể sản xuất chưa thống nhất mức giá bồi thường của Chủ đầu tư. Đến nay, mới 11/16 hô gia đình đã nhận tiền bồi thường (1.020 triệu đồng) đạt 64,3%”.

Ông Hồ Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND TX Thái Hòa cho biết thêm: Đây là dự án thuộc diện thỏa thuận bồi thường (doanh nghiệp tự thỏa thuận mức giá bồi thường với các hộ dân). Việc thỏa thuận mức giá bồi thường để GPMB giữa nhà đầu tư và các hộ dân còn gặp khó khăn vướng mắc, mặc dù nhà đầu tư đã đề xuất mức bồi thường cao hơn giá đất nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, mới đây, UBND TX Thái Hòa cũng đã có ý kiến thống nhất đề nghị gia hạn tiến độ hoàn thành dự án gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Được biết, do đang “vướng” giải phóng mặt bằng, dự án gần 30 tỷ đồng đã bị “lỡ hẹn” lần 1 và đang được Chủ đầu tư xin gia hạn, kéo dài thời gian hoàn thành dự án đưa vào sự dụng đến Qúy IV/2022.

