Nghệ An đón gần 190.000 lượt du khách trong chín ngày đầu năm mới

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 31-1 đến 5-2), số lượt khách tham quan, du lịch tại Nghệ An ước khoảng 190.000 lượt đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, khách có lưu trú đạt gần 15.000 lượt. Tổng thu từ khách tham quan du lịch ước đạt hơn 25 tỷ đồng. Con số này thực sự ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, mở ra cơ hội phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới tại Nghệ An.

Những điểm du lịch mới được đầu tư xây dựng và phát triển trong những năm gần đây và thu hút được lượng khách khá lớn, nhất là dịp lễ Tết.

Theo Sở VH-TT&DL ghi nhận các cơ sở phục vụ du lịch có niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Các điểm tham quan đều có bố trí lực lượng trực, nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ khách.

Hoạt động đón khách tại các khu, điểm du lịch đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt là thực hiện 5K đối với du khách, trong đó yêu cầu du khách khai báo y tế bằng mã QR Code, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi tham quan, thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần trong quá trình tham quan.

Du khách lịch chủ yếu là các nhóm nhỏ, các gia đình đi tham quan công viên, khu sinh thái và các điểm du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực ngoại thành.

Nhiều điểm tham quan, du lịch được trang trí, cải tạo cảnh quan mới để phục vụ khách tham quan, du lịch trong dịp Tết. Nhiều điểm du lịch thu hút khách nhờ các trò chơi dân gian, như: Đảo chè Thanh Chuong, Khu Du lịch sinh thái Pha Lài, Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, Trương Gia Trang, Đồi hoa Xuân Thái Hòa….Đón Xuân Nhâm Dần khi cuộc sống đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, nhiều du khách tìm đến các điểm du lịch tâm linh, như đền Cờn, Đền Quả Sơn, đền Bạch Mã, đền Cuông…

Tuy lượng du khách đổ về tham quan, du lịch khá đông nhưng theo Thanh tra Sở VH-TT&DL Nghệ An, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở Nghệ An vẫn được đảm bảo. Chưa ghi nhận phản ánh của du khách về tình trạng "chặt chém", tăng giá bất thường hay tranh giành hoặc nài ép khách du lịch.

Trước đó, ngày 14/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ tháng 1 Âm lịch đến hết tháng 3 Âm lịch). Hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người. Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các di tích lịch sử văn hóa theo quy định. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Nghệ An phải dừng các hoạt động lễ hội dịp đầu năm mới vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 30 lễ hội, trong đó khoảng 20 lễ hội tập trung trong khoảng tháng 1 đến tháng 3 Âm lịch.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương