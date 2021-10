Nghệ An đón công dân từ khu vực phía Nam trở về với tần suất 2 chuyến bay/tuần. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thông báo chủ trương đón công dân cho các hãng hàng không khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Vinh xây dựng phương án đón công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê, lựa chọn đơn vị vận chuyển đảm bảo khách quan, minh bạch, giá cả cạnh tranh phù hợp với khả năng chi trả của công dân.

Trước mắt, UBND tỉnh cho phép Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Chi nhánh Vinh hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành để tổ chức đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê với tần suất 2 chuyến/tuần.

Tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An gửi danh sách công dân và thời gian cụ thể từng chuyến bay cho đơn vị đầu mối của các tỉnh, thành phố phía Nam; Sở Giao thông vận tải Nghệ An gửi danh sách công dân và thời gian cụ thể từng chuyến bay cho Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp triển khai.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành hướng dẫn và giám sát Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Chi nhánh Vinh tổ chức đón, cách ly công dân an toàn, hiệu quả; giao UBND thị xã Cửa Lò chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức các khu cách ly y tế tập trung đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Thống kê chưa đầy đủ của các địa phương trong tỉnh Nghệ An, hiện nay, số lượng công dân Nghệ An ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về quê là rất lớn, với hàng trăm người/ngày; phần lớn trong số đó là lao động nghèo, công việc, cuộc sống đang gặp khó khăn, có cả trẻ em và phụ nữ mang thai./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: bnews.vn