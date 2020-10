Nghệ An đón 4 liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng về đất mẹ an táng

Sáng 19-10, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ an táng cho 4 quân nhân quê ở Nghệ An hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), đảm bảo chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ quân đội. Hiện chính quyền tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 và thân nhân đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho tang lễ các liệt sĩ.

Lễ viếng 13 liệt sĩ hi sinh ở Thủy điện Rào Trăng tại Thừa Thiên - Huế ngày 18-10 - Ảnh: H. Triều

Cụ thể, lễ an táng ba liệt sĩ: Thượng tá Lê Tất Thắng, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại úy Đinh Văn Trung diễn ra vào ngày 19-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh (Nghệ An). Lễ an táng Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng vào hồi 8 giờ giờ ngày 20-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh (Nghệ An), nơi an táng 3 liệt sĩ

Được biết, trong số 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, có 4 liệt sĩ quê Nghệ An gồm: Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (30 tuổi, quê xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (42 tuổi, quê xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (43 tuổi, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung (37 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.

Trước đó, ngày 18-10, sau lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), 4 liệt sĩ quê Nghệ An được đưa về quê nhà để tổ chức lễ an táng. Rất đông người dân Huế và các tỉnh miền Trung ra tiễn đưa các liệt sĩ về quê nhà.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động