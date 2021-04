Nghệ An: Doanh nghiệp ráo riết thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An thuộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: QĐ

Trong hoàn cảnh nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan bất cứ lúc nào, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công ty TNHH 1TV Hoa Sen Nghệ An bố trí khoảng cách an toàn cho công nhân trong bữa ăn ca. Ảnh: QĐ

Ngày 27.4, Công ty TNHH 1TV Hoa Sen Nghệ An-thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp như: phun dung dịch sát khuẩn tất cả các phương tiện ra vào công ty, đeo khẩu trang bắt buộc, đo thân thiệt, rửa ray sát khuẩn, giữ khoảng cách trong cách hoạt động….

Công ty cũng tiến hành phun khử trùng toàn bộ thiết bị, máy móc mà người lao động có tiếp xúc trực tiếp.

Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An thuộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cũng tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động nhằm duy trì hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp tại Nghệ An tiến hành phun khử trùng các thiết bị, máy móc. Ảnh: QĐ

Phó Chủ tịch Công đoàn thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế, tất cả các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đều nghiêm túc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người lao động lên trên hết”. Được biết, vào chiều 27.7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, các hoạt động văn hóa thể thao.

Các phương tiện giao thông của công nhân cũng được phun thuốc khử trùng. Ảnh: QĐ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu thực hiện tốt quy trình phòng, chống dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh; hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng thời gian; Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, chuẩn bị các địa điểm thực hiện công tác điều trị các trường hợp lây nhiễm.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo Nghệ An là địa phương có nguy cơ dịch COVID -19 xâm nhập, do tỉnh có đường biên giới rất dài với nước bạn Lào. Thời điểm này, Lào đang xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID -19 tại cộng đồng.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động