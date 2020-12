Nghệ An: Doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ giảm giá chỉ đạt 0,1%

Dự án nơi Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Vinh Quang (Nghệ An) đã liên tiếp trúng 2 gói thầu.

Theo đó, vào ngày 4/12, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vinh Quang (Nghệ An) đã trúng gói thầu số 4: Giá trị xây lắp thuộc dự án: Di dời hệ thống điện để GPMB phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến tỉnh lộ 535 (dài 7,5km) do bên mời thầu là Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Doanh nghiệp này trúng thầu với giá 2.533.190 đồng.

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Vinh Quang (Nghệ An) đã trúng gói thầu số 4.

Qua tìm hiểu được biết, doanh nghiệp này trúng thầu với giá rất sát, tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Cụ thể, đơn vị này giảm so với giá mời thầu là 4,3 triệu đồng (Giá gói thầu là 2. 535.536 đồng), tỷ lệ giảm giá chỉ đạt 0,1%.

Trước đó, vào ngày 30/11, doanh nghiệp này cũng đã được Phê duyệt trúng gói thầu số 1 - “Toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình” của dự án nói trên với giá trị trúng thầu là 4.208.459.908 đồng do đích thân ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc ký. Tỷ lệ giảm giá của gói thầu mà đơn vị này trúng cũng chỉ đạt 0,1%.

Đáng đáng nói, chỉ trong vòng 5 ngày, cả 2 gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng, song, đơn vị này lại là nhà thầu duy nhất trúng giá rất sát với tỉ lệ tiết kiệm thấp chỉ 0,1%. Điều này, dư luận cũng đặt ra mối lo về đấu thầu chưa thực sự cạnh tranh. Với những gói thầu đấu thầu rộng rãi thông thường mà tỷ lệ tiết kiệm chỉ dưới 1% thì trong nhiều trường hợp là rất đáng lưu ý.

Được biết, doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An) do ông Nguyễn Đức Dũng làm Giám đốc.

Được thành lập từ năm 2009, trải qua thời gian hơn 10 năm hoạt động, Công ty với ngành nghề chính là Xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình điện nước, điện năng (đường dây và trạm biến áp, thủy điện)…

Trong 1 diễn biến liên quan, trước đó, ngày 5/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn 5468/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện về việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Trong đó, Văn bản chỉ rõ: “Để thực hiện tốt việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng, UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ số liệu về kết quả đầu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng; thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, vi phạm và xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu”.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn