Nghệ An: ‘Điểm đến đầu tư kinh doanh và du lịch an toàn, hấp dẫn’

Chủ động trong xúc tiến đầu tư

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chương trình số 103/CTr-UBND về Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch phải được tổ chức an toàn, hiệu quả với hình thức linh hoạt nhằm xây dựng Nghệ An trở thành “Điểm đến đầu tư, kinh doanh và du lịch an toàn, hấp dẫn”, gắn với mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội và kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục duy trì và củng cố các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng các thị trường, đối tác mới phù hợp với quan điểm, định hướng thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; đẩy mạnh quảng bá môi trường đầu tư, điểm đến du lịch, sản phẩm thương mại trên các phương tiện truyền thông đa phương tiện như truyền hình, internet, mạng xã hội phù hợp với xu thế nền kinh tế số và bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên thế giới.

Một dự án 100% vốn FDI (Hàn Quốc) trong khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Quan điểm, định hướng trong xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An năm 2022 xác định, luôn luôn chủ động trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương và địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lồng ghép các hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh vào các chương trình, hoạt động của Bộ, ngành Trung ương…

Đồng thời, tăng cường liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến đầu từ, thương mại và du lịch nhằm tận dụng nguồn lực và lợi thế giữa các địa phương lân cận, hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch tiêu biểu của vùng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với phương thức linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19...

Chú trọng thu hút FDI

Năm 2022, Nghệ An chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu; đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, đặc biệt gắn liền với ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất cấu kiện điện tử... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng giá trị xuất khẩu, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm, tạo tiền đề dịch chuyển các dự án công nghiệp hỗ trợ đi kèm từ nước ngoài vào Nghệ An.

Tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn, có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển các dịch vụ hiện đại.

Cùng với đó, chú trọng thu hút các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thương hiệu mạnh trên toàn cầu cũng như trong khu vực đầu tư, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hình thức hợp tác công tư (PPP) để xây dựng các công trình hạ tầng như cảng biển, đường sắt, đường bộ... Thu hút vốn phát triển ngành Logistics theo chuỗi gắn kết vận tải, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch có thương hiệu, đẳng cấp, chất lượng cao, khác biệt... nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Nghệ An ngay sau đại dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát.

Mở rộng khai thác thị trường khách Thái Lan, Lào và các nước ASEAN bằng đường hàng không, đồng thời tiếp tục duy trì các chương trình du lịch theo tuyến đường bộ, nhất là các chương trình du lịch caravan; từng bước tiếp cận thị trường khác quốc tế có mức chi tiêu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp...

Thời gian qua, Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực trong thu hút FDI với các dự án có quy mô lớn, có tính động lực phát triển và chuỗi giá trị gia tăng cao đến từ các tập đoàn lớn trên thế giới.

Đơn cử, những đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, như: Luxshare (dự án Luxshare ITC 140 triệu USD), Goertek (Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện 100 triệu USD), Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (200 triệu USD), Nhà máy sản xuất các sản phẩm giày dép xuất khẩu Viet Glory (2 gđ: 51 triệu USD).

Hiện, có một số dự án của Juteng, Foxconn… đang trong quá trình khảo sát, chuẩn bị đầu tư. Các dự án gia tăng nhanh xu hướng mở rộng quy mô, công suất, tăng tổng vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng đất.

Dự án hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (Singapore) và Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone -1 Nghệ An Hemaraj đã đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đã đáp ứng yêu cầu và thu hút được nhiều dự án FDI thứ cấp.

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn