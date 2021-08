Nghệ An: Đến nhà bạn chơi, người đàn ông bị chém tử vong khi xảy ra mâu thuẫn

Ngày 1/8, thông tin Công an TX Thái Hoà (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, người đàn ông tên C. (SN 1990), trú tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đến nhà bạn ở phường Quang Phong, TX Thái Hoà chơi. Tại đây, anh C. xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Tuấn (SN 1971), trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn rồi xảy ra xô xát.

Bất ngờ, đối tượng Tuấn dùng dao chém vào cổ của anh C., tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, kẻ này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện trường vây bắt kẻ gây án.

Nguồn tin riêng cho biết, sau ít giờ xảy ra vụ án mạng, Công an TX Thái Hòa đã bắt được đối tượng Tuấn khi đang lẩn trốn. Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn