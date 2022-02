Nghệ An đề xuất JICA đầu tư dự án thủy lợi 3.500 tỷ đồng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, Ông vừa đại diện địa phương có cuộc làm việc với Đoàn chuyên gia cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện, Văn phòng JICA tại Việt Nam, để cập nhật tiến độ các dự án và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, qua đó góp phần quan trọng nâng cao sinh kế cho người dân.

Theo ông Hiếu, hiện JICA đã và đang hỗ trợ triển khai 4 dự án tại Nghệ An, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành là: Hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp.

Hai dự án đang triển khai là: Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc; Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, JICA đã phái cử chuyên gia đến Nghệ An hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả cho các hoạt động của Diễn đàn thị trường nông nghiệp trong việc kết nối tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị và quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc này, tỉnh Nghệ An đã đề xuất JICA kéo dài Dự án Khôi phục và nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc thêm 2 năm (đến năm 2025), đồng thời cho phép sử dụng số vốn còn dư của dự án để đầu tư bổ sung một số hạng mục cần thiết nhằm để hệ thống thủy lợi này đồng bộ, phát huy hiệu quả cao hơn nữa.

“Nghệ An cũng đề xuất JICA chấp thuận, nghiên cứu đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An với tổng mức đầu tư dự kiến 3.500 tỷ đồng vào giai đoạn 2022 - 2026; đồng thời tiếp tục hỗ trợ Diễn đàn thị trường nông nghiệp”, ông Hiếu cho hay.

Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, ông Murooka Naomichi cho rằng, JICA đang nỗ lực cao nhất để triển khai các hoạt động có liên quan.

Đoàn cũng đã đi khảo sát hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An và dự án này đang được các cơ quan chức năng của Chính phủ Nhật Bản xem xét; qua đó mong muốn tỉnh Nghệ An quan tâm phối hợp.

Thông qua triển khai 2 dự án thí điểm gồm: Kết nối kỹ thuật số giữa nông dân và thương lái tại Nghệ An và hỗ trợ bán hàng trực tuyến ở một số cơ sở sản xuất rau thuộc Diễn đàn thị trường nông nghiệp Nghệ An, ông Murooka Naomichi đề nghị đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng mô hình này tại địa phương và giới thiệu ra các tỉnh khác trong cả nước.

Với số lượng các dự án, hoạt động trên địa bàn Nghệ An nhiều, ông Murooka Naomichi đề nghị các bên liên quan cần tổ chức các cuộc làm việc định kỳ để cập nhật, triển khai các dự án hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, Nghệ An mong muốn JICA tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tỉnh hoàn thành các dự án hợp tác đang triển khai; đồng thời tiếp tục là cầu nối giúp đỡ, giới thiệu nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác Nhật Bản đến với Nghệ An; đưa mối quan hệ Nghệ An và Nhật Bản thiết thực hơn nữa…

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: Báo Đầu tư