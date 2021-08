Nghệ An: Dãy “chuồng cọp” nhiều năm án ngữ đại lộ đẹp bậc nhất TP Vinh

Vậy nhưng, suốt gần 10 năm qua, tình trạng này vẫn không được xử lý một cách dứt điểm, để vi phạm về trật tự xây dựng vô tư tồn tại gây bức xúc trong dư luận.

Đua nhau xây “chuồng cọp”

Cách đây gần 20 năm, để tạo bước đột phá về xây dựng đô thị văn minh, tạo điểm nhấn cho TP Vinh và thu hút nhà đầu tư, Nghệ An đã triển khai xây dựng tuyến đại lộ có chiều rộng hàng chục m, chiều dài hơn 3,2km nối trung tâm cơ quan Tỉnh uỷ, UBND tỉnh…ra hướng sân bay Vinh.

Và, tuyến đường đại lộ này mặc dù có chiều dài ngắn nhưng lại mang tên cả sự kiện phòng trào cách mạng và danh nhân thế giới đi liền mạch với nhau gồm: Đại lộ V.I Lê Nin, đại lộ 3/2, đại lộ Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Việc đặt tên đường ở đoạn đại lộ rất ngắn này cũng đã thể hiện sự quan trọng và ý nghĩa lịch sử, văn hoá, tình hữu nghĩ của trục giao thông đẹp bậc nhất ở TP Vinh thời điểm lúc bấy giờ.

Cùng với đó, các khu quy hoạch về trung tâm hành chính, đô thị, công viên…với phối cảnh không gian 2 bên đại lộ cũng đã được tạo quỹ đất để hình thành, xây dựng. Nhiều khu đô thị, chung cư cao tầng, dãy nhà biệt thự liền kề…cũng đã nhanh chóng được các nhà đầu tư săn đón, ráo riết hoàn thiện để triển khai thi công, xây dựng.

Vậy nhưng, thực tế trong quá trình triển khai xây dựng lại đối nghịch với không gian quy hoạch đang làm xấu đi tuyến đại lộ gắn liền tên tuổi vị lãnh tụ của thế giới và các sự kiến lịch sử cách mạng của Việt Nam.

Mặc dù được xem là đại lộ đẹp bậc nhất TP Vinh nhưng trình trạng lấn chiếm vỉa hè, xây "chuồng cọp"...khiến mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Đó là tình trạng “băm nát” vỉa hè các đoạn để lấn chiếm xây chuồng cọp của các cá nhân, tổ chức gây xấu mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông…gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

Đặc biệt, từ gần 10 năm nay, dọc theo tuyến đại lộ Xô Viết – Nghệ Tĩnh, tình trạng đua nhau xây “chuồng cọp” diễn ra khá phổ biến tại khu vực dự án khu đô thị mới do Công ty Cổ phần xây dựng số 9 đầu tư, xây dựng trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh.

Qua tìm hiểu và quan sát thì chúng tôi thấy những dãy “chuồng cọp” ở đây được người dân, tổ chức xây dựng kiên cố nhằm mục đích sử dụng để làm gara ô tô, kho chứa hàng hoá, vật liệu…theo kiểu “mạnh ai người ấy làm” diễn ra suốt thời gian qua.

Vì vậy, cả chiều dài hàng trăm m tuyến phố đại lộ ở đây vốn dĩ sử dụng dành cho người đi bộ thì nay thay vào đó là các “chuồng cọp” sử dụng cho mục đích cá nhân, tổ chức.

Nhiều cơ sở như: Vật tư Y tế Lan Quán; Sàn Bất động sản Trường An; Trung tâm bấm huyệt cổ truyền Phú Nguyên An; Công ty CP Dược thiết bị Y tế Bình Định – Chi nhánh Nghệ An; Khách sạn Gia Hưng; Trường mầm non như Trường mầm non Happy Fingers; Trường mầm non Happy Hands; Trường mầm non Montesori cơ sở 2 và một số đơn vị khác như Công ty CP phát triển cao su Nghệ An; Công ty CP tư vấn xây dựng Công trình 8; Công ty TNHH YAKULT Việt Nam…đua nhau lấn chiếm ra vỉa hè dành cho người đi bộ.

“Nhếch nhác” ở tuyến đại lộ đẹp bậc nhất TP Vinh

Không chỉ đua nhau lấn chiếm hành lang vỉa hè, trên tuyến đại lộ V.I Lê Nin còn xuất hiện tình trạng xây dựng lộn xộn, nhếch nhác. Hàng chục công trình dự án bỏ hoang hoá, dựng tạm các lều bạt, quán xá…gây lãng phí, phản cảm tồn tại suốt thời gian qua.

Đơn cử như ngay tại khu đất trống đối diện trụ sở của Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An hiện có một dự án trung tâm thương mại bỏ hoang sau nhiều năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên ngoài, chủ quyền sử dụng thửa đất này đã tiến hành rào tôn nghiêng ngã, hoen rỉ theo thời gian.

Sát đó là khu đất hoang này thì toàn bộ hành lang vỉa hè đã bị Công ty Honda ô tô Vinh chiếm dụng làm nơi trưng bày sản phẩm tồn tại lâu nay. Cũng trên tuyến đường này còn có khu đất thực hiện dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn do Công ty CP Mỹ Thành Hưng làm chủ đầu tư cũng rơi vào tình trạng “đắp chiếu” hơn chục năm nay…

Dãy biệt thư liền kề thuộc dự án Khu đô thị Nghi Phú trên tuyến đại lộ này do Công ty Hadico 30 làm chủ đầu tư cũng chung tình trạng tương tự khi xây dựng xong phần thô các toà nhà biệt thự liền kề rồi bỏ dang dở hơn 10 năm qua.

Chưa kể, tình trạng các cá nhân, tổ chức còn đua nhau chiếm dụng hành lang vỉa hè dành cho người đi bộ để trưng bày đủ loại sản phẩm từ tập kết xe chở rác cho đến đồ gốm sứ, nhôm kính…

Nhiều hạng mục công trình nhếch nhác, gây phản cảm nằm trên trục đường V.I Lê Nin

Trước tình trạng này, theo đại diện phòng quản lý đô thị TP Vinh thì nguyên nhân là do trong quá trình mua – bán, chuyển nhượng, chủ đầu tư đã tự ý cấp cả phần đất hành lang vỉa hè cho cá nhân, tổ chức.

Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần họp bàn để đưa ra các phương án xử lý nhưng tình trạng này vẫn tồn tại, tái diện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tuyến phố đại lộ đẹp bậc nhất ở đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể đưa ra hạn định bao giờ mới xử lý dứt điểm được.

