Nghệ An: Đất canh tác của người dân bị sạt lở nghiêm trọng do công ty hút cát

Vào 8h ngày 1/12/2016, Công an xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cũng đã phát hiện và bắt quả tang công ty TNHH Đầu tư và phát triển tài nguyên Thái Cực đang cho máy hút cát tại khu vực dưới bãi Bù thuộc xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương ngay sát bãi tập kết. Đây là địa điểm không nằm trong quy định khu vực khai thác theo quyết định cấp phép được cơ quan có thẩm quyền quy định. Ngay khi phát hiện, Ban Công an xã Tràng Sơn đã lập biên bản tạm giữ phương tiện hút cát, sạn, đồng thời báo cáo UBND huyện và Công an huyện để phối hợp xử lý.