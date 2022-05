Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Khu Di tích đặc biệt Kim Liên

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: baonghean.vn)

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2022), sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung dự lễ.

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện hứa tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đơn vị, địa phương ngày càng giàu mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày qua, nhiều đơn vị, địa phương và người dân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong đó có các đoàn của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công an Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An...

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, được thành lập từ năm 1956, là nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi dấu những kỷ niệm hai lần Bác Hồ về thăm quê (năm 1957 và năm 1961).

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Khu Di tích Kim Liên là Di tích Quốc gia đặc biệt, trở thành một trong những di tích Quốc gia có ý nghĩa nhất ở Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 962/QĐ-TTg về duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: TTXVN/Vietnam+