Nghệ An: Cựu chủ tịch xã “nhúng chàm” vì dính nhiều sai phạm

Mới đây, nguyên Chủ tịch uỷ ban nhân dân và kế toán xã này đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam.

Sai phạm chồng sai phạm

Theo thông tin từ Viện KSND huyện Anh Sơn cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 BLHS, đối với ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973), trú tại thôn Đỉnh Cường, xã Đỉnh Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn và ông Hoàng Quốc Thành (SN 1959), trú tại thôn Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, nguyên kế toán của UBND xã Đỉnh Sơn về các hành vi sai phạm trong quá trình quản lý, chỉ đạo liên quan đến số tiền chi thường xuyên tại UBND xã.

Cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn phối hợp cùng Viện KSND huyện Anh Sơn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi làm việc, chỗ ở của các bị can. Hiện, vụ án này đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.Kết quả điều tra bước đầu xác định được: Vào năm 2014, 2015 và 2016, ông Nguyễn Văn Hiếu thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn và ông Hoàng Quốc Thành, kế toán (phụ trách chi) của UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đã sử dụng các chứng từ giả để hợp lý hóa rút số tiền chi thường xuyên gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 621 triệu đồng.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, tại Thông báo số 731-TB/HU ngày 22/9/2029 của Huyện ủy Anh Sơn về kết luận kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước của xã Đỉnh Sơn đã nêu ra nhiều sai phạm.

Nhiều công trình xây dựng nông thôn mới của xã Đỉnh Sơn được triển khai trong thời gian qua nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hồ sơ xây dựng cơ bản không đầy đủ, chưa đúng quy định

Theo đó, UBND xã Đỉnh Sơn đã chi ngân sách một số nội dung không chấp hành theo dự toán đầu năm; chi vượt dự toán nhiều, lạm nguồn, chi sai nguồn, sai mục đích nhiều; thu chi không cân đối, không có biện pháp điều hành phù hợp. Nguồn dự phòng đã sử dụng chi thường xuyên là sai quy định. Nguồn tiền sử dụng đất chưa tổng hợp đầy đủ chi tiết, một số chi không rõ nội dung, chi thường xuyên hơn 522 triệu đồng không đúng quy định.

Từ năm 2016, UBND xã Đỉnh Sơn vay tiền ngân hàng để chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện các cơ chế chính sách với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. UBND xã sử dụng nguồn chi thường xuyên trả lãi suất vay 1% hàng tháng cho ngân hàng là sai quy định.

Còn nữa, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chưa tốt, không theo dõi tổng hợp danh mục do xã Đỉnh Sơn làm chủ đầu tư, thiếu vốn và nợ xây dựng cơ bản còn lớn. Đến ngày 31/12/2018, xã làm chủ đầu tư 27 công trình còn thiếu vốn và nợ hơn 14,6 tỷ đồng. Hồ sơ xây dựng cơ bản nhiều công trình không đầy đủ, chưa đúng quy định; thanh toán vốn đầu tư xây dựng thiếu hồ sơ chứng từ gốc chưa đủ cơ sở thanh toán, sử dụng sai nguồn...

Kiểm tra số tiền gửi, sổ tiền mặt và 29 chứng từ chỉ chuyển khoản, 54 phiếu chi tiền mặt có nội dung sai phạm số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó, sử dụng sai nguồn 495 triệu đồng, chi thiếu chứng từ hồ sơ 858 triệu đồng, chi sai không đủ cơ sở thanh toán 205 triệu đồng.

“Đủng đỉnh” khắc phục sai phạm

Thông báo 731 cũng khẳng định, ông Nguyễn Văn Hiếu (khi đó là Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn) đã chỉ đạo chưa tốt bộ phận chuyên môn trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND có ý kiến và cho chủ trương, nghị quyết phê chuẩn về lập dự toán, phân bổ dự toán ngân sách xã, chủ trương đầu tư và phân bổ vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Với vai trò là Chủ tịch UBND xã nhưng trong quản lý, điều hành bộ phận chuyên môn tham mưu về quản lý, điều hành ngân sách xã, công tác đầu tư xây dựng chưa tốt nên để xảy ra sai phạm như đã nêu trên.

Được biết, mặc dù nhiều sai phạm như vậy, tuy nhiên, nhưng ông Hiếu vẫn tái cử vào BTV Đảng ủy xã và đại biểu HĐND xã Đỉnh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã.

Một người dân xã Đỉnh Sơn bức xúc: “Thật lạ lùng, một người có nhiều sai phạm trong công tác nhưng nhưng đều trúng cử để tiếp tục làm cán bộ xã, khiến cho nhiều người dân chúng tôi rất bất bình”.

Công bố các thủ tục tố tụng theo quy định đối với bị can Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Trở lại nội dung liên quan đến Thông báo 731 của Huyện uỷ Anh Sơn, trước những sai phạm trên, huyện Anh Sơn đã yêu cầu xã Đỉnh Sơn khắc phục và có báo cáo trước ngày 15/10/2019. Riêng nội dung xử lý liên quan đến sai phạm về tài chính giao cho xã tự khắc phục những sai phạm trước tháng 1/2020. Tuy nhiên, mãi đến ngày 17/11/2021, xã Đỉnh Sơn mới có báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 731. Một cán bộ UBND xã Đỉnh Sơn cho biết, trước đây, xã đã thu hồi 205 triệu đồng chi sai. Ông Hiếu cũng đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Còn ông Nguyễn Khắc Xuân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Anh Sơn cho biết, xã Đỉnh Sơn đã gửi báo cáo kết quả thực hiện Thông báo 731 vào ngày 17/11/2021. Số tiền 495 triệu đồng sử dụng sai nguồn, xã đã giao kế toán hoàn lại. Còn 205 triệu đồng xã đã yêu cầu những người liên quan trả lại; những công trình quyết toán chưa đầy đủ, quá trình giám sát huyện đã yêu cầu phải khắc phục.

