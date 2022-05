Nghệ An: Cương quyết xử lý vi phạm tại các tuyến đường giao nhau với đường sắt

Theo báo cáo của Đội CSGT đường sắt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết từ ngày 15/04/2022 đơn vị đã tổ chức các đợt TTKS các tuyến đường giao nhau giữa đường sắt với đường bộ, kiểm tra nhà ga, đường ngang, lối đi tự mở, khảo sát, nắm bắt tình hình, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua địa bàn Nghệ An.

Do đó, tính đến ngày 14/05/2022 cơ quan chức năng đã tổ chức 16 ca TTKS với 48 lượt CBCS tham gia, đã lập biên bản 18 trường hợp và phạt tiền 7.000.000 đồng. Trong đó, 02 xe ô tô con vi phạm dừng xe trong phạm vi an toàn đường ngang, 10 ô tô tải vi phạm để rơi vãi trên đường sắt, 03 xe mô tô vi phạm dừng xe trong phạm vi đường ngang, 03 xe máy điện vi phạm dừng xe trong phạm vi an toàn đường ngang. Kiểm tra 08 nhà ga, 50 đường ngang và 61 lối đi tự mở, kết hợp việc xử lý vi phạm các tổ công tác đã Khảo sát, nắm tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua địa bàn Nghệ An.

Được biết, thông qua công tác xử lý vi phạm tại đường ngang giao nhau giữa đường sắt với đường bộ, cơ quan chức năng cũng đã trực tiếp tuyên truyền cho nhiều người dân hiểu biết về luật giao thông đường sắt để chấp hành tốt khi tham gia giao thông qua đường sắt tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, vừa qua, vào ngày 12/5, đơn vị này và UBND xã Tri Lễ đã kí giao ước kết nghĩa nhằm tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; đặc biệt là về việc cung cấp thông tin và tố giác tội phạm trong quần chúng Nhân dân.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông và UBND xã Tri Lễ sẽ thường xuyên phối hợp các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ đồng bào nghèo, người có công, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Mục đích là tạo sức mạnh tổng hợp để phấn đấu xây dựng Tri Lễ trở thành “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã trao nhiều phần quà cho đồng bào nghèo xã Tri Lễ và hỗ trợ Công an xã Tri Lễ một số phương tiện, thiết bị trong sinh hoạt và hoạt động nghiệp vụ. Tổng giá trị các phần quà hơn 30 triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn