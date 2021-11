Nghệ An: Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường

Sau khi nghe Tổ Công tác liên ngành báo cáo kết quả về khoảng cách an toàn môi trường, quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên môi trường dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa giao UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì, phối hợp với các Tổ Công tác liên ngành công bố công khai kết quả rà soát, trực tiếp giải đáp chi tiết với người dân để nắm, hiểu rõ các thông tin, quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/11/2021.

Thông báo số 657/TB-UBND ngày 12/11 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa về kết quả xử lý kiến nghị của người dân xóm Phúc Điền về triển khai dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên

Qua đối thoại, kiểm tra xác minh các nội dung, vấn đề còn băn khoăn của người dân, khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn đúng đắn, tuân thủ quy định pháp luật, các quy trình thủ tục đầu tư đầy đủ, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn.

Để đẩy nhanh việc triển khai hoàn thành dự án phục vụ dân sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành đơn vị liên quan tổ chức họp báo, định hướng dư luận về dự án; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm, hiểu rõ, an tâm và ủng hộ việc triển khai dự án.

Giao UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo Thường trực Huyện ủy để huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, xóm tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ dự án; chủ động có các giải pháp cụ thể, phù hợp để giải quyết nguyện vọng, cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm nhất các hành vi tiêu cực, vi phạm bột phát. Cùng với đó, phối hợp với Chủ dự án có các giải pháp hỗ trợ khác và các vấn đề an sinh xã hội cho người dân, đối tượng bị ảnh hưởng của dự án; kịp thời báo cáo cấp trên để sớm giải quyết, trả lời cho người dân tránh gây ra các phản ứng, dư luận tiêu cực.

Dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành mà vẫn có sự cản trở thì UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án bảo vệ thi công.

Trong trường hợp đã triển khai các biện pháp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành mà vẫn có sự cản trở nhà đầu tư triển khai dự án, UBND huyện Hưng Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án bảo vệ thi công theo quy định, đảm bảo để khởi công xây dựng các hạng mục chính của dự án trước ngày 30/11/2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đại hóa thân hoàn vũ Nghệ An tiếp tục tích cực phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây có các giải pháp hỗ trợ khác và các vấn đề an sinh xã hội cho người dân, đối tượng bị ảnh hưởng của dự án, hoàn thành việc hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; tập trung nguồn lực khẩn trương thi công xây dựng Nhà hỏa táng, các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1) và đường vào dự án đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn, rút ngắn thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng sớm nhất.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang - Tiến Dũng

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn