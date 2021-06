Nghệ An: Công ty Hoàng Linh thi công đường chưa bàn giao đã xuống cấp nghiêm trọng

Chủ đầu tư không nhớ tên nhà thầu thi công?

Người dân xóm 5, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc phản ánh, đoạn đường đi qua xóm mới được UBND xã Nghi Xuân đầu tư sửa chữa chưa lâu nhưng đã xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp kéo dài.

Đáng chú ý, nhiều điểm sụt lún, thép lộ thiên gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông.

Nắp hố ga sụt lún ngay giữa đường

PV ghi nhận tại hiện trường, mặt đường được đổ bằng bê tông dài khoảng 400m đã bị sủi lồi lớp sỏi hoàn toàn, nhiều đoạn bị sụt lún tạo thành ổ gà, phần thép các nắp mương thoát nước lộ thiên. Cá biệt có nắp hố ga bị thủng ngay giữa đường, thép lộ ra gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Chị Nguyễn Thị Đào (trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) cho hay, tuyến đường này trước đây đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng khi chính quyền sửa chữa nhiều người kỳ vọng sẽ tốt hơn để giao thông đi lại thuận tiện. Thế nhưng, chưa kịp vui thì chỉ ít tháng sau khi làm xong tuyến đường lại hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Mặt đường hư hỏng nghiêm trọng

Mặc dù đường hư hỏng nghiêm trọng gây hiểm cho người dân nhưng trên tuyến đường hầu hết không được đặt cảnh báo hay có biện pháp khắc phục từ chủ đầu tư hay đơn vị thi công.

Trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân xác nhận và thông tin, tuyến đường đi qua xóm 5 là một trong 3 tuyến đường nằm trong dự án cải tạo và sửa chữa đường liên xóm do xã làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư cả 3 tuyến hơn 1 tỷ đồng và hình thức chỉ định thầu.

Thép móc nắp mương lộ thiên ngay giữa đường

Đặt vấn đề về đơn vị trúng thầu thi công, vị Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân cho biết, không nhớ tên công ty thi công, chỉ biết người hay thực hiện trong công trình tên Hào, công ty ở xã Nghi Kiều. vấn đề hư hỏng UBND xã đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thi công sửa chữa, khắc phục.

“Tôi không nhớ tên công ty chỉ nhớ chỗ anh Hào công ty đóng ở xã Nghi Kiều. Khi xảy ra hư hỏng chúng tôi cũng đã làm báo cáo lên huyện và yêu cầu nhà thầu thi công sớm khắc phục”, ông Duyên nói.

Tham gia nhiều gói thầu “quên” công bố trúng thầu

Theo tìm hiểu của PV, đơn vị thi công là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Linh (Công ty Hoàng Linh), trụ sở tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Khuyên.

Trên hệ thống đấu thầu quốc gia, Công ty đã tham gia 5 gói thầu, trong đó chỉ công bố trúng thầu 1 gói tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Cửa Lò (Nghệ An). Theo đó, ngày 14/4, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TX Cửa Lò đã ký quyết định số 859/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây lắp và thiết bị có giá trị: 5.056.649.000 đồng. Công ty Hoàng Linh đã trúng thầu với giá: 5.051.649.000 đồng, tiết kiệm 4 triệu đồng.

Người dân tự làm cảnh báo

Ngoài ra, trong năm 2020, Công ty Hoàng Linh đã tham gia 4 gói thầu qua mạng do Công ty TNHH đầu tư phát triển và TM An Bình mời thầu nhưng chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu theo qui định. Hầu hết, các gói thầu đều do UBND các xã ở huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư, xây dựng công trình nhà nước.

Các gói thầu Công ty Hoàng Linh dự thầu

Cụ thể, ngày 20/7/2020, Công ty Hoàng Linh tham gia gói thầu tại UBND xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc chủ đầu tư, có giá trị đầu tư là: 1.702.303.000 đồng. Ngày 16/6/2020, tham gia đấu thầu gói thầu do UBND xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư, có giá trị: 1.931.984.000 đồng. Trong ngày 4/12/2020, Công ty này tham gia 2 gói thầu tại UBND xã Khánh Hợp và UBND xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn