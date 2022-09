Quá trình làm việc liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng, các sai phạm của dự án, đoàn kiểm tra UBND huyện Diễn Châu lập biên bản hiện trường thì ông Hồ Ngọc Cao được giới thiệu là Giám đốc mới bổ nhiệm của Công ty Cổ phần Sotu đã có những lời đe dọa, xúc phạm đến phóng viên.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Báo Xây dựng