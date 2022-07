Nghệ An: Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 “vỡ mộng” chủ trương tăng vốn điều lệ

Trụ sở Công ty Cổ phần nông công nghiệp 3/2.

Sau khi người đại diện phần vốn nhà nước Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 có địa chỉ xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp có tờ trình xin ý kiến về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chính thức do ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký về vấn đề này.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất với Sở Tài chính, giao người đại diện phần vốn nhà nước Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 biểu quyết không đồng ý việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Nội dung tham mưu gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc không đồng ý phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo thêm về việc doanh nghiệp này đề xuất “đầu tư mở xưởng gỗ bóc”. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tiếp thu ý kiến của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phối hợp HĐQT Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 xem xét, đánh giá cụ thể hiệu quả việc đầu tư, nguồn nguyên liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ, kinh nghiệm, nguồn lực thực hiện,… xin ý kiến chủ sở hữu trước khi biểu quyết tại Đại hồi đồng cổ đông.

Văn bản tham mưu của Sở Tài chính Nghệ An.

Như trước đó, TC Tài chính doanh nghiệp đã đưa tin: “Vì sao Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 đang bị UBND tỉnh Nghệ An “tuýt còi” khi tăng vốn?”. Nội dung phản ánh, thời gian gần đây, cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 có địa chỉ xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp xôn xao về việc doanh nghiệp mình có chủ trương tăng vốn điều lệ.

Thậm chí, một số cán bộ công nhân viên tỏ ra khá lo lắng không có đủ tài chính để đóng khi công ty chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong khi đó, các cổ đông chiến lược của công ty lại không thu mua và UBND tỉnh Nghệ An không góp thêm vốn.

Ông Nguyễn Nam Thuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2, huyện Qùy Hợp Nghệ An cho biết: Doanh nghiệp đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng vốn điều lệ.

Theo đó, doanh nghiệp này đang dự kiến tăng vốn điều lệ khoảng 10,080 tỷ đồng. Mục đích của việc tăng vốn điều lệ nhằm đầu tư, thực hiện dự án sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, chủ trương chung hiện nay là các địa phương sẽ đẩy nhanh việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ. Do vậy, UBND tỉnh Nghệ An khó chấp thuận việc dùng ngân sách để tăng vốn điều lệ tại công ty này. Mặt khác, như trên đã đề cập, nhiều người lao động sẽ không có tiền hoặc không muốn nộp thêm tiền để nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại đây. Do đó, việc tăng vốn điều lệ rất khó thực hiện được.

Được biết, Công ty Cổ phần nông công nghiệp 3/2 hiện có tổng vốn điều lệ là 15,99 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn do Nhà nước quản lý khoảng 36%; Tổng Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đang nắm giữ 25%; ông Lê Huy Dũng (nguyên Giám đốc doanh nghiệp này) đang nắm giữ 9% và 1 cổ đông chiến lược khác là ông Nguyễn Viết Dũng đang nắm giữ 12/% cổ phần. Số ít cổ phần còn lại là của các cán bộ công nhân viên của Công ty này.

Hiện, doanh nghiệp này do ông Trương Văn Hiền giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Xưởng chế biến sản xuất chè của doanh nghiệp này.

Trước đây, Công ty Cổ phần Nông công nghiệp 3/2 có tên gọi là Công ty TNHH MTV Công nông nghiệp 3-2. Đến năm 2018, doanh nghiệp này được cổ phần hóa và đổi thành tên như hiện tại.

Sau hơn 3 năm hoạt động, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc sản xuất kinh doanh sản phẩm chè.

Dù năm 2021, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này có chút khởi sắc khi có lãi 682,4 triệu đồng (năm 2020 âm hơn 1,1 tỷ đồng). Song, lũy kế lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vẫn đang nằm ở mức âm (-) hơn 450 triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn