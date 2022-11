Nghệ An: Công bố danh sách 160 dự án chậm tiến độ

Theo đó, có 160 dự án chậm tiến độ không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, với tổng diện tích đất lên đến hàng triệu m2.

Trong danh mục nói trên, có một số dự án có diện tích lớn, như: Khu liên hợp khách sạn du lịch và biệt thự, chung cư cao cấp do Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Khánh Hamico làm chủ đầu tư tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, diện tích 159.185 m2; Trang trại nhân giống dứa chất lượng cao do Công ty CP NN công nghệ cao Vinh An làm chủ đầu tư, xóm 13, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, diện tích 165.462m2.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh nhà ở do Công ty TNHH Kỹ nghệ Đại Bách Khoa làm chủ đầu tư tại Tại xã Quỳnh Nghĩa và xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, diện tích 198.986m2.

Bến xe Nam Vinh do Công ty CP Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, diện tích 46.180 m2.

Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân, do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân làm chủ đầu tư, tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, diện tích lên tới 771.812m2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã tiến hành 674 lượt kiểm tra đối với 498 dự án.

Trong đó đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất và hủy bỏ các văn bản pháp lý đối với 142 dự án; gia hạn tiến độ 199 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện 56 dự án; xử lý khác đối với 101 dự án. Lũy kế đến thời điểm hiện nay đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 225 dự án với tổng diện tích quy hoạch là 120,821ha.

