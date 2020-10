Nghệ An: Công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang xe một doanh nghiệp đang vận chuyển khoáng sản trái phép

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra công khai tại Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Theo ghi nhận thực tế của nhóm PV, việc khai thác khoáng sản không những không bị dừng lại mà còn mở rộng quy mô. Rất nhiều quả đồi, núi và các trang trại đã bị băm nát với hàng trăm m3 đá cảnh nằm ngổn ngang. Những hố sâu cả chục mét, những ngọn đồi tan hoang là kết quả của việc khai thác đá cảnh chui tại xã Nghĩa Hiếu. Khi được các cơ quan báo chí phản ánh thì các cơ quan chức năng của huyện Nghĩa Đàn cũng đã vào cuộc để xử lý.

PV thực tế tại khu vực đồi đá cảnh xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn bị khai thác trái phép

Chiều ngày 08/10, dưới sự chỉ đạo của Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn - Thượng tá Nguyễn Xuân Thái, lực lượng Công an huyện Nghĩa Đàn đã ập vào điểm mỏ đá cảnh tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Hiếu, cùng với nhóm phóng viên chứng kiến, tại hiện trường, ngổn ngang lượng đá cảnh được đào ra nằm sẵn hàng trăm khối đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ. Lực lượng đã yêu cầu chủ những phương tiện này về trụ sở UBND xã Nghĩa Tiến và lập biên bản tạm giữ một xe cẩu đá hạng nặng mang biển số 38LA - 0108 và ô tô đầu kéo mang biển số 37C 254.60 có nhãn hiệu CHENGLONG, đăng ký sở hữu tên của doanh nghiệp Công ty TNHH Hoàng Phương từ ngày 03/05/2017, có địa chỉ tại khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Tại đây xe cẩu đang bốc những tảng đá cảnh nặng hàng tấn lên chiếc xe ô tô đầu kéo có mooc mang biển số 37R 020.14 được đăng ký ngày 08/11/2018 của Công ty TNHH Hoàng Phương.

Phương tiện của một doanh nghiệp bốc khoáng sản trái phép bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang

Qua trao đổi với phóng viên về việc điểm mỏ khai thác đá cảnh cách UBND xã khoảng 1km , ông Ngô Sỹ Bình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiếu cho biết " Xã mới đi kiểm tra và lập biên bản xử lý và có xử phạt hành chính người khai thác 4 triệu đồng, đất khu vực đó chỗ này là của người dân nhận khoán của nông trường là bà Nguyễn Thị Hạnh, còn chỗ đồi này là của xã quản lý, tháng nào cũng bắt, do mấy hôm nay mưa sơ suất nên bọn họ lên…".

Thực tế ở đây cho thấy số tiền bị phạt rất ít so với các điểm khai thác trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Còn tại điểm mỏ đá cảnh tại xóm Tân Xuân, với cập nhật diễn biến của nhóm phóng viên, khai thác khoảng thời gian đã 15 ngày. Đầu tiên, họ dùng máy xúc đào bánh lốp DX140W và mấy ngày gần đây sử dụng máy xúc bánh xích công suất lớn. Đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan nào của huyện Nghĩa Đàn làm rõ những hành vi sai phạm trên của các tập thể và cá nhân có liên quan khai thác trái phép trên địa bàn..

Điều khiến dư luận người dân đặt câu hỏi là dù những điểm khai thác khoáng sản trái phép nói trên đều nằm ở những khu vực rất dễ quan sát hoặc nằm gần trụ sở UBND xã nhưng các đối tượng "khoáng tặc" đều không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong quá trình khai thác lậu. Theo dọc tuyến đường làng, không khó để phóng viên ghi nhận có đến 3km đường, hai bên đều có những điểm tập kết đá cảnh.. Đi hết tuyến đường là nhiều địa điểm khai thác đá cảnh với quả đồi bị cày xé, đào bới, hoạt động với quy mô lớn. Những nỗ lực của Công an huyện Nghĩa Đàn cho thấy sự quyết liệt trong cuộc đấu tranh với nạn khai thác khoáng sản trái phép và những doanh nghiệp, cá nhân đang tham gia hoạt động phi pháp như khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản cần được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Các phương tiện hạng nặng vận chuyển khoáng sản trái phép rất chuyên nghiệp

Các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hiện đang diễn ra ở xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn là câu hỏi của người dân nơi đây đang chờ.

Tác giả: Thái Quảng và nhóm PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn