Nghệ An có thể tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi ngay tại gia đình

Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về vấn đề này.

PV: Thưa ông, để chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thành công, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai như thế nào?

Ông Trần Minh Tuệ: Sau khi có chỉ đạo từ Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An đã tham mưu, xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trình UBND tỉnh Nghê An và đã được phê duyệt với mục tiêu tiêm cho trên 85% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ 2 mũi vaccine.

Để triển khai chiến dịch, tỉnh Nghệ An đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiêm chủng do UBND tỉnh ban hành.

Trong đó, nòng cốt là lực lượng y tế, bộ đội, Công an, thanh niên, phụ nữ, giáo viên, huy động cả tổ COVID cộng đồng để triển khai chiến dịch tiêm chủng.

Thực hiện khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngành y tế đã cho kích hoạt lại tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh, kể cả các điểm tiêm chủng cố định, và điểm tiêm chủng lưu động tại các trường học, khi học sinh đang học tại trường, đồng thời có thể triển khai tiêm tại gia đình nếu các cháu không đến được các điểm tiêm.

Tập trung vào công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để tạo được sự đồng thuận của gia đình, phụ huynh, người giám hộ và học sinh. Bên cạnh đó, ngành y tế đã tiếp tục triển khai đào tạo cập nhật lại cho các điểm tiêm từ tuyến tỉnh, huyện, đến tuyến xã, bố trí đầy đủ phương tiện cấp cứu xử trí nhanh các trường hợp bất thường sau tiêm chủng… để chiến dịch được triển khai nhanh nhất, có độ an toàn cao nhất.

Ông có thể cho biết tại Nghệ An sẽ có bao nhiêu trẻ được tiêm chủng, và sẽ tiêm loại vaccine gì?

Trong thời gian vừa qua, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai điều tra, thống kê số lượng trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thống kê của cơ quan chức năng thì hiện Nghệ An có hơn 446 nghìn trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đây là lứa tuổi rất dễ lây nhiễm COVID-19 do các cháu rất hiếu động và ý thức phòng bệnh chưa cao. Trên thực tế, chỉ tính đến cuối tháng 3/2022, toàn tỉnh đã có hơn 60 nghìn trẻ ở độ tuổi này bị mắc COVID-19.

Ngành y tế đã có văn bản đề nghị Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình TCMR quốc gia, Chương trình TCMR Miền bắc đề nghị cấp vaccine tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Và vaccine tiêm cho trẻ đợt này tại Nghệ An là Moderna.

Lãnh đạo CDC Nghệ An kiểm tr a 34.000 liều vaccine Moderna do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) cấp.

Hiện nay, Nghệ An đã nhận được 34.000 liều vaccine Moderna từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) (tính theo liều 0,25ml). Số vaccine này, trong ngày hôm nay (19/4), ngành y tế sẽ phân bổ về cho 21 huyện, thành phố, thị xã để thực hiện tiêm ngay theo kế hoạch.

Việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được bắt đầu theo thứ tự từ những trẻ lớn xuống trẻ bé hơn. Dự kiến, vào cuối tuần này sẽ bắt đầu có địa phương thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi; đầu tuần sau, việc tiêm phòng vaccine cho trẻ sẽ diễn ra đồng loạt trong tỉnh.

Ông có lời khuyên gì đối với các bậc phụ huynh sau khi trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19?

Đối với phụ huynh khi đưa trẻ tới các điểm tiêm chủng, cần phối hợp với cán bộ y tế để khai báo tình hình sức khỏe của con trẻ một cách cụ thể, chi tiết để tạo điều kiện cho các bác sĩ khi khám sàng lọc cân nhắc tiến hành chỉ định tiêm một cách phù hợp.

Trong quá trình tiêm cần phối hợp với cán bộ y tế để theo dõi các cháu ít nhất 30 phút sau tiêm, khi có những biểu hiện khác thường cần báo ngay cho cán bộ y tế để được xử trí kịp thời.

Một vấn đề nữa là trong vòng 28 ngày sau tiêm cần phải tiếp tục theo dõi sức khỏe của các cháu, đặc biệt là trong 3 ngày đầu phải theo dõi sát 24/24h và trong 7 ngày tiếp theo thì cần phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe các cháu, nếu có biểu hiện bất thường thì báo ngay cho y tế để xử trí kịp thời.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống