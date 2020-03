Nghệ An có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Chiều nay (5/3), Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ KHĐT; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Bộ KHĐT.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, thừa ủy quyền của Ban Bí thư trao Quyết định và tặng hoa, chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Dũng - Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Tổ chức Trung ương thừa ủy quyền của Ban Bí thư công bố Quyết định số 1869 - QĐNS/TW ngày 27/2/2020 của Ban Bí thư TƯ Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Trung - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết đồng chí Nguyễn Đức Trung đã trưởng thành và có kinh nghiệm công tác qua nhiều vị trí khác nhau, được đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm qua nhiều chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Do yêu cầu công tác, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương và sự thẩm định của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị đồng chí Nguyễn Đức Trung nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tận tụy với công việc, sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân, cầu thị và tích cực đóng góp cùng với BTV Tỉnh ủy Nghệ An hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đề ra. Đề nghị Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn luôn quan tâm, cộng tác, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Nguyễn Đức Trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện cho đồng chí Nguyễn Đức Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ KH-ĐT tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ vinh dự, tự hào khi được phân công công tác về tỉnh Nghệ An, nhưng đồng thời cũng là áp lực, trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đ/c Nguyễn Đức Trung ý thức sâu sắc được rằng việc trở thành cán bộ chủ chốt của Nghệ An và có thể làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi bản thân dành toàn bộ tâm trí, sức lực, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, tận tâm, tận lực biến áp lực thành động lực để làm việc. Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bày rỏ sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sâu sát với cơ sở, gần gũi tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, với tinh thần cầu thị, học hỏi, ý thức giữ vững, đoàn kết thống nhất trong nội bộ và luôn có trách nhiệm cao nhất trong công việc vì sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung sẽ cùng tập thể BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ chung sức xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu phát triển nhanh, bền vững.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đ/c Thái Thanh Quý nhấn mạnh, những năm qua, nhất là sau 4 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, 5 năm thực hiện NQ28 của Bộ Chính trị về việc phát triển tỉnh Nghệ An, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Có những thành tựu đó, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An,thì tỉnh thường xuyên đón nhận được sự quan tâm của TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các Ban, bộ ngành TƯ trong đó có Ban Tổ chức TƯ. Sự quan tâm này tiếp tục được khẳng định lần nữa khi Ban Bí thư điều động luân chuyển đ/c Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ KHĐT về công tác tại Nghệ An. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ ủng hộ, tin tưởng đ/c Nguyễn Đức Trung tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực trình độ trong quá trình công tác, lãnh đạo thực hiện tốt NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tích cực lãnh đạo phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, chính quyền, để góp phần tạo ra nền tảng vững chắc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các Ban, Bộ, ngành TƯ, đặc biệt là của Ban Tổ chức và Bộ KHĐT trong thời gian qua. Đ/ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Tổ chức TƯ và Bộ KHĐT. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng đ/c Nguyễn Đức Trung sẽ cống hiến, đóng góp và rèn luyện tại tỉnh Nghệ An để sau này sẽ có quá trình phát triển tốt.

Tác giả: Hiến Chương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An