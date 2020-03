Nghệ An: Chưa có ca nhiễm Covid-19 như thông tin thất thiệt

Chiều ngày 29/3/2020, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nghệ An. Trong đó, hình ảnh bản đồ dịch bệnh thể hiện 01 ca mắc ở Nghệ An. Người đưa thông tin lên mạng nêu rằng “Nghệ An 1 người bị rồi nằm trong những bệnh nhân đi từ Bệnh viện Bạch Mai đi về đó”. Thông tin không chính xác trên đã gây hoang mang dư luận.

Trước thông tin trên, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã phản bác điều này và cho rằng: Tính đến thời điểm này, Nghệ An chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp người Nghệ An dương tính với loại virus này đều đang được cách ly ở các địa phương khác.

Cũng liên quan đến tình hình phòng, chống dịch Covid-19, tính đến sáng 30/3, toàn tỉnh Nghệ An đang thực hiện cách ly theo dõi gần 4.500 trường hợp. Trong đó, cách ly tại gia đình và nơi cư trú là 656 trường hợp (có 207 trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai); cách ly tập trung tại tuyến huyện là 106 trường hợp; cách ly tập trung tuyến tỉnh là gần 3.500; cách ly tại bệnh viện là 38 trường hợp. Hiện nay, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng đủ mọi điều kiện để tiếp nhận được 10.000 công dân.

Được biết, số người Nghệ An đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 10/3 đến 24/3 là 962 người, trong đó có 121 bệnh nhân nội trú và 841 bệnh nhân khám ngoại trú. Hiện, tất cả các bệnh nhân này cũng như người nhà đi cùng đều đang được theo dõi y tế chặt chẽ tại địa phương.

