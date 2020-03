Nghệ An cách ly gần 1.000 người liên quan tới BV Bạch Mai

Ngày 29/3, trao đổi với phóng viên,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, với gần 1.000 người Nghệ An trở về từ Bệnh viện Bạch Mai, UB tỉnh đã giao cho Sở Y tế rà soát, lập danh sách cụ thể và thông tin về các huyện, thành, thị tiến hành theo dõi, yêu cầu các bệnh nhân phải cách ly tại nhà.

Điểm cách ly tập trung tại huyện Hưng Nguyên.



Theo thống kê, trong vòng 14 ngày (từ ngày 10/3 đến 24/3), tỉnh Nghệ An có 962 người đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 121 người điều trị nội trú, số còn lại chỉ khám xong về nhà. Con số này chưa tính đến một lượng lớn người nhà các bệnh nhân đi cùng vào bệnh viện.

Nói về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo giám sát cả những người thân bệnh nhân để phòng dịch. Trong quá trình cách ly, theo dõi tại nhà, nếu phát hiện triệu chứng bất thường, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm”.

“Nghệ An đang chủ động hoàn toàn nhưng rõ ràng dịch đang diễn biến phức tạp, công dân Nghệ An bất cứ thành phần nào, hãy đừng đi nhà hàng, café, mua sắm vào dịp này; cũng không nên quá lo sợ, đừng tích tụ hàng hóa…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khuyến cáo.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An