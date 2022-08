Nghệ An: Chủ động phòng chống bão Ma-on

Tại Nghệ An, đặc biệt là tại các huyện, thị xã ven biển, như Hoàng Mai, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, do ảnh hưởng của bão, dự kiến khả năng sẽ có mưa to, diễn biến thời tiết có thể có những phức tạp về sóng to, gió lớn; tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét.



Công tác phòng, chống bão luôn được các địa phương và các ngành coi trọng và chú ý triển khai, tuy nhiên nếu tình huống bão phức tạp, tại một số địa phương trong tỉnh sẽ dễ xảy ra các thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hạ tầng giao thông.



Hiện nay cùng với việc kịp thời triển khai công tác phòng, chống bão, một số hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh cũng đang được lên phương án xả lũ. Chiều 22/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, thống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhận được thông báo của Nhà máy Thủy điện Khe Bố về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa nước của Nhà máy Thủy điện Khe Bố với lưu lượng xả khoảng 510 m3/s đến 680 m3/s; thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 487 m3/s.



Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã thông báo đến UBND một số huyện và UBND thành phố Vinh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2 biết để thông báo cho chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, chủ các phương tiện vận tải thủy và người dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Khe Bố biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.