Nghệ An cho phép người nước ngoài mua nhà tại dự án Khu B Quang Trung

Sở Xây dựng Nghệ An ngày 17/6/2021 đã có văn bản số 1990/SXD-QLN về việc công bố công khai thông tin cho phép tổ chức, các nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại dự án Cải tạo khu B – Khu chung cư Quang Trung, TP. Vinh.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup – CTCP tại văn bản số 118/2021/CV-VGR-PTDA ngày 18/3/2021 “về việc đăng ký bán nhà cho người nước ngoài tại dự án Cải tạo Khu B – Khu chung cư Quang Trung, TP. Vinh”; Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng thời căn cứ Luật Nhà ở năm 2014, Sở Xây dựng Nghệ An công bố công khai Dự án Cải tạo Khu B – Khu chung cư Quang Trung do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Khu vực thực hiện dự án Cải tạo Khu B - Khu chung cư Quang Trung (TP. Vinh) của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Văn Dũng



Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu Tập đoàn Vingroup thực hiện việc bán nhà ở tại dự án đúng quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Khu chung cư Quang Trung nói chung và khu B nói riêng là công trình được xây dựng với sự giúp đỡ của Cộng hòa dân chủ Đức trước đây đối với TP. Vinh sau chiến tranh chống Mỹ, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho thành phố lúc bấy giờ. Ở đây hầu hết là các gia đình cán bộ, công chức.

Sau hơn 40 năm tồn tại, khu chung cư Quang Trung (TP. Vinh) đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều khó khăn cần được cải tạo. Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án.

Dự án cải tạo Khu B - Khu chung cư Quang Trung có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, bao gồm tòa nhà tái định cư cao 23 tầng, điểm nhấn là khách sạn 5 sao cao 33 tầng. Chủ đầu tư sẽ phá dỡ các khối nhà khu B và cam kết đảm bảo đầy đủ năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án đến khi hoàn thành theo quy hoạch.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn